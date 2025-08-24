“زيكيم أرض الموت”.. مقطع صادم يكشف استهداف منتظري المساعدات في شمال غزة (شاهد)

في مشهد يختزل مأساة غزة اليومية، وثق مواطن من غزة لحظات صادمة من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في منطقة زيكيم شمال القطاع المحاصَر، حيث تحوّلت مراكز الإغاثة إلى ما وصفه الغزاويون بـ”مصائد الموت”.

الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر إطلاق نار كثيف على الجموع الباحثة عن لقمة تسد رمقهم ورمق عائلاتهم.

ناشر الفيديو كتب عليه بعبارة مختصرة: “زيكيم أرض الموت”، لتلخص المشهد المأساوي.

صدمة وغضب

لقي المقطع المصور تفاعلا واسعا عبر المنصات الرقمية كشف عن حجم الصدمة والغضب.

فقد كتب الناشط تامر عبر حسابه: “هل تفهم جيداً هذا الشعور. تنتظر في سكون، تستمع إلى صوت الرصاص بجانبك، تراقبك مسيّرة كوادكابتر من السماء، وبالقرب منك تتحرك الآليات العسكرية. كل ما تفعله هو الانتظار، دون أن تعلم متى ستصيبك رصاصة قناص إسرائيلي تنهي حياتك. وكل ذلك لأنك خرجت فقط لتحضر الطعام لعائلتك الجائعة”.

أما مدون آخر فعلق: “مشهد مأساوي من غزة. الاستلقاء على الأرض حتى تغادر الكوادكابتر، وإلا فسوف تُقتل. وصف مثل هذه المشاهد لا يمكن أن يعكس حقيقة معاناة الفلسطينيين”.

"زيكيم أرض الموت".. مقطع فيديو يوثق لحظات صادمة لانتظار المساعدات تحت وابل من الرصاص#غزة pic.twitter.com/EA2u7wT5ZC — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 23, 2025

متعة القتل

الناشط تومي نشر الفيديو قائلا “شاهدوا، هذه هي الحقيقة المجردة: في مركز توزيع مساعدات مزيف، يطلق الإرهابيون الإسرائيليون والمرتزقة الأمريكيون النار على الفلسطينيين الجائعين. ليس حادثا، ولا خطأ: إنها متعة القتل”.

في حين كتب محمد حازم “لحظة استيعاب لكمّ الرصاص اللي هو نتيجة لكمية المال المهولة اللي بتتصرف على ناس عزل لمجرد تقتيلهم واستغلال جوعهم، وان المال مش مشكلة إنما أداة رخيصة لتحقيق مخططاتهم”.

وكتب حساب آخر “تستطيع أن تؤلف كتابا عن فظاعة هذا المنظر بكل تفاصيله. ما يحدث ليس خطرًا محدقًا بالمنطقة فقد تجاوز التحديق واستحدث أخطارا جديدة. لا أعلم إن كنت سأقرأ بالتاريخ قصة صمود أقوى من هذه يا غزة”.

ضحايا “لقمة العيش”

وبحسب بيان وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الـ24 ساعة الماضية في محيط مراكز المساعدات 16 شهيدًا و111 إصابة، لترتفع حصيلة ما يُعرف بـ”شهداء لقمة العيش” إلى 2076 شهيدا وأكثر من 15308 إصابة منذ بدء استهداف مراكز الإغاثة.

كما سجلت المستشفيات خلال الساعات الأخيرة 8 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 وفاة، من ضمنهم 114 طفلا.