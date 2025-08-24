شهيدان ومصابون بغارات إسرائيلية على صنعاء (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن غارات جوية إسرائيلية نفّذت، اليوم الأحد، استهدفت منشآت مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها محطة كهرباء حزيز الرئيسية، ما أسفر عن دوي انفجارين هزا المدينة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله في اليمن إن العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة شركة النفط في العاصمة صنعاء.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله، بأن الهجوم الإسرائيلية أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 35، في حصيلة غير نهائية، إذ ما زالت فرق الدفاع المدني والانقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم والبحث عن ضحايا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نحو 14 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم، وأطلقت ما يقارب 40 صاروخا باتجاه أهداف داخل اليمن.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “سيواصل العمل بقوة ضد الهجمات المتكررة لسلطة الإرهاب الحوثية على دولة إسرائيل”، مشيرا إلى أن الغارات شملت مجمعا عسكريا يضم القصر الرئاسي في صنعاء، إضافة إلى محطتي توليد كهرباء وموقع لتخزين الوقود، لافتا إلى أن استهداف محطات الكهرباء يهدف إلى إلحاق الضرر بقدرات الإمداد العسكري.

من جانبها، أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء أنها اتخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ، مؤكدة أن الوضع التمويني في المناطق الحرة ما زال مستقرا.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من تحييد أغلب الطائرات الإسرائيلية المشاركة في الهجوم وإجبارها على مغادرة الأجواء، فيما أكدت مصادر في الدفاع المدني استمرار عمليات الإطفاء في المواقع المستهدفة.

كما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن القصف وقع “بالقرب من المجمع الرئاسي اليمني”، وقواعد صواريخ.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش شن سلسلة غارات على اليمن “ردا على استمرار مأساة الصواريخ التي تطلقها جماعة أنصار الله نحو إسرائيل“