في قلب البوسفور.. مظاهرة بالمراكب واليخوت تضامنا مع غزة ورفضا للإبادة (شاهد)

تحت شعار “من مضيق البوسفور نحيي غزة” نظمت مجموعة افتحوا رفح (open rafah) مظاهرة شاركت فيها 20 سفينة نصرة لغزة، وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.

مظاهرة بالمراكب واليخوت في مضيق البوسفور بمدينة #إسطنبول تضامنا مع غـ ـزة ورفضا للإبـ ـادة الجماعية الواقعة للقطاع#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/x2o7Hhiq8z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2025

وردد المشاركون التكبيرات وهتافات تدعو لإيصال المساعدات لقطاع غزة، رافعين العلمين الفلسطيني والتركي، كما سحبت عدة سفن لافتة لعلامة “البطيخ” -التي تعني التضامن مع فلسطين- على مياه البوسفور بالقرب من برج الفتاة بالقسم الأسيوي من مدينة إسطنبول.

وعُلقت على السفن لافتات حملت شعار “من قلب البوسفور لن نترك غزة وحدها، الحرية لفلسطين” وجابت السفن مضيق البوسفور قبالة سواحل منطقة أوسكودار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.