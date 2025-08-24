كتائب المجاهدين تسقط مسيّرة إسرائيلية وتستولي على معلومات استخبارية (فيديو)

بثت كتائب المجاهدين -الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية- مشاهد توثق الطائرة المسيّرة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تمكنت من إسقاطها أثناء قيامها بمهام استطلاعية في أجواء جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وعبر حسابها على منصة تليغرام، اليوم الأحد، نشرت الكتائب مقطعا مصورا بعنوان “كتائب المجاهدين – الطائرة المسيّرة الصهيونية التي اسقطتها أثناء قيامها بمهام استطلاعية جنوب حي الزيتون”.

واظهرت المشاهد لحظات رصد المسيّرة قبل عملية استهدافها وإسقاطها.

وأكدت كتائب المجاهدين الحصول على معلومات استخبارية من المسيّرة عقب إسقاطها.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد فصائل المقاومة الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ نحو 23 شهرا، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وخلّفت هذه الحرب 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا، حتى اليوم الأحد.