مئات الجثامين تحت الأنقاض وتدمير ألف منزل في مدينة غزة خلال 18 يوما

قال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على مدينة غزة، موضحا أن أكثر من ألف بناية دُمرت بشكل كامل في أحياء الزيتون والصبرة منذ السادس من أغسطس/آب الجاري.

وأضاف أن “طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن انتشال مئات الجثامين العالقة تحت أنقاض المنازل المدمرة في المناطق الشرقية من مدينة غزة، بسبب استمرار القصف المباشر وانعدام الإمكانيات اللازمة”.

وأشار إلى أن “المناشدات تتواصل حول وجود مفقودين ومصابين وشهداء في أحياء الزيتون والصبرة، غير أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إليهم نتيجة شدة القصف وخطورة الميدان”.

ولفت إلى “وجود مخاوف كبيرة من استمرار توغّل قوات الاحتلال داخل مدينة غزة، في وقتٍ تفتقر فيه الطواقم الميدانية إلى القدرة على التعامل مع كثافة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة”.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني أنه “لا توجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة، سواء في شماله أو جنوبه”، مشيرًا إلى أن القصف يطارد المدنيين في منازلهم ومراكز إيوائهم وحتى في خيام نزوحهم.

في هذا السياق، قالت الخدمات الطبية في غزة إن “طواقمها لم تتوقف منذ صباح اليوم وحتى اللحظة عن تلبية نداءات الاستغاثة للمواطنين في جميع مناطق محافظة غزة المنكوبة، إضافة إلى نقل عدد من الشهداء والمصابين من منتظري المساعدات”.

وفي هذا الصدد، أوضحت أن “طواقمها تعرضت للخطر أكثر من مرة، آخرها كان صباح اليوم حين أطلقت طائرة مسيرة (كواد كابتر) النار عليهم في منطقة النزلة بالقرب من مسجد حمزة”.

كما أشارت الخدمات الطبية إلى “تعرض طواقمها لإطلاق قذائف أثناء عملها في نقل الشهداء والمصابين بالقرب من مفترق عبد العال بشارع الجلاء”.

إسرائيل تنسف أحياء لتهجير فلسطينيي مدينة غزة

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن “جيش الاحتلال يرتكب جرائم ومجازر بحق المدنيين الآمنين”، ويشن عمليات نسف واسعة للأحياء السكنية بمدينة غزة باستخدام كميات هائلة من المواد الشديدة الانفجار، ضمن خطته لاحتلال المدينة.

وأكدت الداخلية في بيان، أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم يومية بحق المدنيين وعمليات نسف للأحياء السكنية، وممارسة كافة أشكال الإبادة الجماعية بشكل سافر يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

وبشأن أوامر النزوح الإسرائيلية، دعت الوزارة المواطنين إلى البقاء في منازلهم، أو الانتقال إلى أقرب مكان يشعرون فيه بالأمان عند الضرورة.

وذكّرت بأن الفلسطينيين عايشوا شهورا طويلة ويلات النزوح إلى الجنوب، وعانوا من أكاذيب الاحتلال وخداعه، لذلك دعت إلى الحذر وعدم تكرار الخطأ.

وأشادت داخلية غزة، بصمود الفلسطينيين في مواجهة مخططات الاحتلال الإجرامية الرامية لتهجيرهم وحشرهم في مناطق ضيقة لا تصلح للحياة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تجبر المواطنين بمدينة غزة والنازحين فيها على المغادرة تحت واقع المجازر اليومية، وسياسة التجويع والإرهاب النفسي عبر الإعلام ووسائل الاتصال.