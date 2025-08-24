“مكانها القمامة”.. طبيبة وممرضة في إيطاليا تتلفان أدوية من شركة “تيفا” الإسرائيلية (شاهد)

عبرت طبية وممرضة من إيطاليا عن رفضهما لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بقيامهما بإلقاء أدوية من صنع شركة “تيفا” الإسرائيلية في سلة القمامة.

وظهرت الدكتورة ريتا سيغانتيني والممرضة جوليا تشيكاتشي في مقطع فيديو، تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما ترفعان أدوية، وتكتبان عليها بالقلم، ثم تلقيانها في سلة المهملات.

🟥 BUTTANO I FARMACI NEL CESTINO. SORRIDONO. FILMANO. PUBBLICANO. Alla Casa della Salute di Pratovecchio Stia, due dipendenti pubbliche — la dottoressa Rita Segantini e l’infermiera Giulia Checcacci — si riprendono mentre buttano via farmaci prodotti da TEVA.

Sì: li buttano nel… pic.twitter.com/qN8JUlQgjK — Free4future (@Free4futur99001) August 19, 2025

وتعمل ريتا وجوليا في مستشفى عام في منطقة “براتوفيكيو ستيا” في مقاطعة توسكاني الإيطالية، وظهرتا في مقطع الفيديو بالزي الطبي أثناء تأدية عملهما في المستشفى.

يذكر أن هناك حملة واسعة لمقاطعة منتجات شركة “تيفا” الإسرائيلية العملاقة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، والتي تعد إحدى أكبر الشركات الإسرائيلية في هذا المجال.

حملة من مؤيدي إسرائيل

وسارع الدكتور دانيال رادز عضو الجمعية الطبية الإيطالية إلى انتقاد ما قامت به ريتا وجوليا، قائلا إن تصرفهما “لم يكن عرضا، بل يأتي في إطار حملة لتشجيع مقاطعة الأدوية التي يتم إنتاجها في إسرائيل”.

وأضاف أنه كتب خطابا إلى وزير الصحة الإيطالي والمستشفى الذي تعمل به الطبيبة والممرضة الإيطاليتين احتجاجا على مقطع الفيديو.

وأشارت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إلى أن ما قامت به الطبيبة والممرضة الإيطاليتان يعكس “تنامي المشاعر المعادية لإسرائيل في الخطاب العام الإيطالي”.

وذكرت الصحيفة أن إيطاليا تشهد “موجة متزايدة من الأفعال المناهضة لإسرائيل سواء على الإنترنت أو في الأماكن العامة في الأشهر الأخيرة”.

وأضافت الصحيفة أن شركة تيفا “تم تأسيسها في إسرائيل وتواصل العمل منها، لكنها شركة عالمية يتم تداول أسهمها في بورصة وول ستريت، وتبيع منتجاتها لملايين المرضى حول العالم”.

ومع الحملة التي قام بها مؤيدو إسرائيل ضد الطبيبة والممرضة الإيطاليين، ظهرتا في مقطع فيديو آخر للتأكيد على أن ما قاما به “احتجاج رمزي من أجل السلام”.

وأكدت ريتا وجوليا أن الأدوية التي تم التخلص منها في مقطع الفيديو هي “عينات مجانية ولم يتم شراؤها بأموال عامة”، وهي “مكملات للصوديوم والبوتاسيوم، ولم يتم التخلص منها فعليا”.