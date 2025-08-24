من سيدني إلى ملبورن.. مظاهرات تاريخية في أستراليا تنديدا بإبادة وتجويع غزة (شاهد)

شهدت أستراليا، اليوم الأحد، مظاهرات ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مختلف المدن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي وصفوه بأنه “إبادة جماعية” و”تجويع ممنهج”.

حشود غفيرة من سيدني إلى ملبورن

شهدت مدن أسترالية رئيسية حشودا كبيرة. ففي سيدني، شارك آلاف في مسيرة انطلقت من حديقة هايد بارك، وفي بيرث، قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 25 ألف شخص. كما شهدت العاصمة كانبرا ومدينة هوبارت مظاهرات مماثلة.

وكانت مدينة ملبورن الأكثر حشدا، حيث ذكرت منظمة “مجموعة العمل من أجل فلسطين” أن أكثر من 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة، بينما قدرتها الشرطة بـ10 آلاف.

وقالت مجموعة (فلسطين أكشن) إن أكثر من 40 مظاهرة خرجت في أنحاء أستراليا مع مشاركة حشود كبيرة في عواصم ولايات مثل سيدني وبرزبين وملبورن، وأضافت (فلسطين أكشن) أن نحو 350 ألفا انضموا إلى المسيرات منهم 50 ألفا تقريبا في برزبين.

"شاهدت عمي أمام جثمان ابنه".. كلمات مؤثرة خلال مسيرات في مدن أسترالية للتضامن مع الفلسطينيين والمطالبة بإنهاء الحـ ــرب على غزة#الجزيرة_مباشر #سيدني #غزة pic.twitter.com/qZ0oJGe0LT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2025

يُذكر أن مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة كان قد أكد وجود مجاعة في محافظة غزة، وتوقع أن تمتد إلى مناطق أخرى، وهو ما ترفضه إسرائيل وتزعم أن التقرير يعتمد على “شهادات هاتفية”.

مطالب بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل

طالب المتظاهرون في احتجاجاتهم الحكومة الأسترالية بوقف فوري لتجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

توتر غير مسبوق

تأتي هذه المظاهرات في ظل توتر متصاعد في العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل، عقب إعلان الحكومة الأسترالية نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأعلنت أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، في 11 أغسطس/آب الجاري، بعد أيام من خروج عشرات الآلاف في مسيرة عبر جسر هاربور الشهير في سيدني، مطالبين بالسلام وتوصيل المساعدات إلى غزة.

وشنّ نتنياهو هجوما شخصيا على نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي، وألغت إسرائيل تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومُنع نائب إسرائيلي من دخول أستراليا.