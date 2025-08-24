حماس: اعترافات إسرائيلية وأمريكية تكشف “المعطّل الحقيقي” لاتفاق غزة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال جميع المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى.

وجاء بيان حماس، اليوم الأحد، في أعقاب ما وصفته الحركة بـ”تصديق نتنياهو على خطة لاحتلال قطاع غزة بعد ساعات من موافقة الحركة على مقترح الوسطاء”، معتبرة أن هذا السلوك يعكس “إصرارا على عرقلة أي اتفاق محتمل”.

وأوضحت الحركة أنها أبدت موافقة على صفقة جزئية واستعدادا لصفقة شاملة، غير أن نتنياهو “يرفض كل الحلول المطروحة، ما يعرقل جهود الوسطاء ويزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم”، وفق البيان.

اعترافات إسرائيلية وأمريكية

وأكدت حماس أن “اعترافات إسرائيلية وأمريكية تكشف بوضوح أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار”، مشيرة إلى تصريحات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الذي قال إن نتنياهو كان يماطل ويكذب، بوضعه شروطا جديدة كلما اقتربنا من إنجاز الاتفاق.

حمـ ـاس:

– وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة لكن #نتنياهو يرفض كل الحلول

– اعترافات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تؤكد أن نتنياهو كان يماطل ويكذب بوضعه شروطا جديدة كلما اقتربنا من إنجاز الاتفاق

– ندعو لاستمرار الضغوط الرسمية والشعبية لوقف… pic.twitter.com/JxSnFeABlC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2025

الطريق الوحيد لإعادة الأسرى

وفي السياق نفسه، شددت الحركة على أن “الاتفاق على وقف إطلاق النار يمثل الطريق الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين”، محمّلة نتنياهو “المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة”.

كما وصف البيان مرور أكثر من 22 شهرًا على الحرب ضد قطاع غزة بأنه “دليل على وَهْم الانتصار المطلق الذي يروج له مجرمو الحرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش”، مؤكدة أن هذه السياسات لم تحقق الأمن للإسرائيليين ولم تُنهِ صمود الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس في ختام بيانها إلى استمرار الضغوط الرسمية والشعبية على حكومة الاحتلال من أجل “وقف الإبادة والتجويع الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني”، مشددة على أن “المقاومة ستظل متمسكة بحقها في الدفاع عن شعبها حتى تحقيق الحرية والاستقلال”.

ويأتي بيان حماس في وقت تشهد فيه إسرائيل احتجاجات متصاعدة من عائلات الأسرى، الذين يطالبون الحكومة بالإسراع في التوصل إلى اتفاق تبادل يضمن عودة ذويهم، وسط اتهامات لنتنياهو بالمماطلة وتغليب حساباته السياسية والشخصية على مصلحة الأسرى والدولة.

وتستعد العائلات لتنظيم يوم تضامن شعبي واسع، الثلاثاء القادم، في إطار ما تصفه بأنه “أسبوع تصعيدي” ضد الحكومة.