تقدم بالشكر لإسرائيل.. الهجري يدعو لإقامة إقليم درزي منفصل عن سوريا (فيديو)

دعا حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في سوريا، الاثنين، إلى تشكيل إقليم درزي منفصل عن بلاده، وذلك غداة إعلانه تشكيل قوة عسكرية بمحافظة السويداء (جنوب) باسم الحرس الوطني.

وخلال اجتماع مع ممثلي فصائل عسكرية في دائرة الرئاسة الروحية في قنوات، زعم الهجري “تمكنهم من إيجاد ترتيب جديد داخل السويداء” وصفه بأنه “على مستوى دول”، مشيرا إلى التشكيل العسكري الجديد، ولجنة قانونية.

وفي هذا الصدد، قال الهجري “نطلب من كل شرفاء العالم بأن تقف بجانبنا كطائفة درزية في جنوب سوريا لإعلان إقليم منفصل لحمايتنا لأبد الآبدين”.

وأكد الهجري أن “مشوارهم بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية في سوريا”، وفق زعمه.

وأضاف أنهم “يشكرون دول العالم التي وقفت معهم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل“.

ولدروز السويداء 3 مشايخ عقل (مراجع دينية) قد تختلف مواقفهم أحيانا، وهم حمود الحناوي، ويوسف جربوع، والهجري.

وسبق أن أعرب كل من جربوع والحناوي في مناسبات عدة رفضهما طلب الحماية من إسرائيل، وتمسكهما بخيار الوحدة الوطنية.

بينما ناشد الهجري تل أبيب مرارا التدخل، وأعرب عن شكره لها.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وتذرعت إسرائيل بحماية الدروز لتصعيد عدوانها على سوريا، وهو ما رأته دمشق تدخلا سافرا في شؤونها، مطالبة بإلزام تل أبيب بالامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.