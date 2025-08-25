“حمى الضنك”.. وباء يتفشى في الخرطوم وسط انهيار القطاع الصحي (فيديو)

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم تفشيًا متسارعًا لحمى الضنك وسط انهيار المنظومة الصحية وتراجع الخدمات الأساسية، ما دفع السكان إلى إطلاق نداءات عاجلة للسلطات للتدخل والحد من انتشار المرض.

وأوضحت الطبيبة هاجر إدريس، مديرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، أن الوضع الوبائي قد تدهور أكثر منذ اندلاع الحرب، وقالت: “نقدر الوضع الوبائي بعد الحرب بحوالي 60%، نظرًا لظروفنا والدمار الذي طال المستشفيات والمراكز الصحية”.

وأكدت أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على حالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى أنه في تاريخ 20 أغسطس/آب، أفادت شبكة أطباء السودان بتسجيل 461 حالة مؤكدة من الحمى في ولاية الخرطوم، بينها أربع وفيات.

وأضافت الطبيبة السودانية أن الوضع إلى الآن تحت السيطرة، ولكنه قابل للتدهور مع استمرار شح الأدوية، فيما تشير وسائل إعلام محلية إلى أن تراكم النفايات في الأحياء والمناطق العامة زاد من انتشار البعوض، الناقل الرئيسي لفيروس حمى الضنك.

وفي ذات السياق قال أحد المصابين بحمى الضنك: “نناشد السلطات والمحافظ أن يأتوا إلى هنا لإيجاد حل لمشكلة الصرف الصحي ونقص المبيدات، لأن السكان مستاؤون جدًا من انتشار البعوض والذباب”.

ويعد حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل عبر لسعات البعوض، وتتمثل أعراضه في ارتفاع شديد لدرجة الحرارة وآلام حادة في العضلات والمفاصل، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة تهدد حياة المصاب في الحالات الشديدة.

ويأتي تفشي المرض في ظل الصراع الدائر في السودان، إذ أعلن الجيش في مارس/آذار الماضي استعادة السيطرة على الخرطوم، بينما أكدت قوات الدعم السريع أنها أعادت انتشار قواتها في عدة مناطق “لحسم المعركة لصالح الشعب السوداني”.

ومنذ اندلاع المواجهات بين الجيش والدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، قُتل وأصيب عشرات الآلاف في حين نزح نحو 12 مليون شخص، ويواجه أكثر من 25.6 مليون آخرين أزمة غذائية حادة.