شاهد: لحظة استشهاد 4 صحفيين بينهم مصور الجزيرة بقصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس (فيديو)

استشهد 4 صحفيين، اليوم الاثنين، بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة، بقصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت غارتان متتاليتان المجمع الطبي، أصابت أولاهما الطابق الرابع من المستشفى، وجاءت الأخرى عند وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني لانتشال الضحايا.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن 15 فلسطينيا استشهدوا بالقصف، بينهم 4 صحفيين هم:

محمد سلامة، مصور قناة الجزيرة.

مريم أبو دقة، مصورة صحفية.

حسام المصري، صحفي.

معاذ أبو طه صحفي

كما أعلن الدفاع المدني عن استشهاد أحد أفراده، وهو سائق الإطفاء عماد عبد الحكيم الشاعر، وإصابة 7 آخرين من طواقم الإنقاذ خلال محاولتهم إنقاذ المصابين في محيط المستشفى.

وضع صحي كارثي

وأوضحت وزارة الصحة أن استهداف المرافق الطبية يفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يعاني القطاع الصحي من انهيار شبه كامل، مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، بالتزامن مع قصف متواصل للمستشفيات والمراكز الصحية.

حصيلة العدوان

بحسب الإحصائية اليومية لوزارة الصحة، وصل خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستشفيات قطاع غزة 64 شهيدا و278 مصابا، ولا تزال أعداد أخرى من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 62686 شهيدا و157951 مصابا.

كما سجلت الوزارة خلال الفترة من 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم 10842 شهيدا و45910 مصابا، من بينهم أكثر من 2095 شهيدا ممن قضوا خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الغذائية.