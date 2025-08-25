شاهد: متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات جماعية ورددوا أغنيات بأصوات مرتفعة.

وذكرت محافظة القدس، أن عدد مقتحمي الأقصى بلغ، أمس الأحد، 428 مستوطنًا، إضافة إلى 154 تحت مسمى السياحة، في استباحة متكررة لحرمة المكان تزامنا مع ما يسمى “رأس السنة العبرية”.

كما أقام مستوطنون احتفالات علنية بزفاف داخل ساحات الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

بالتوازي مع ذلك، جابت مسيرات استيطانية حي رأس العامود بالقدس المحتلة، ورافقتها موسيقى صاخبة وصلوات جماعية، في حين أغلقت قوات الاحتلال بعض الطرق ونصبت حواجز عند مداخل البلدة القديمة وباب المغاربة وسلوان، إضافة إلى اقتحامات في بلدات العيساوية والرام، حيث اندلع حريق في أحد المخازن نتيجة إطلاق قنابل الغاز.

وبحسب بيان لمحافظة القدس فإن قوات الاحتلال أوقفت شبانًا عند باب العامود ودققت في هوياتهم، كما شهدت بلدة الرام إصابة مواطن برصاص الاحتلال وإغلاق حاجز جبع، مما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

تصعيد خطير

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاقتحامات “تصعيدا خطيرا ضمن الحرب الإسرائيلية على المقدسات”، ودعت الفلسطينيين إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى للتصدي للمخططات الإسرائيلية.

وأكد عضو مكتبها السياسي هارون ناصر الدين أن “محاولات الاحتلال لفرض وقائع جديدة ستفشل في تغيير هوية الأقصى الإسلامية الخالصة”.

وبحسب تقرير وزارة الأوقاف الفلسطينية، فقد شهد الأقصى 27 اقتحاما في يوليو/تموز الماضي، تخللتها طقوس تلمودية وغناء ورقص بقرار رسمي من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. ويرى مراقبون أن تكرار هذه الاعتداءات قد يشعل انفجارا جديدا في الأراضي الفلسطينية.