مستوطنون ينفخون في البوق أثناء اقتحام الأقصى.. ماذا يعني ذلك في العقيدة اليهودية (فيديو)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى ونفخوا بالبوق وهو أحد أدوات الطقوس اليهودية، ويرمز فيه إلى السيادة الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر قيام بعض المستوطنين، صباح الاثنين، أثناء اقتحام الأقصى بالنفخ “ببوق الشوفار”.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 شاهد: متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو) end of list

وحذرت محافظة القدس من خطورة النفخ ببوق الشوفار داخل المسجد الأقصى، وقالت في بيان، إن “هذا الفعل لم يعد طقسًا دينيًا عابرًا، بل أصبح أخطر أدوات الاحتلال لفرض سيادته المزعومة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى“.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن مساع إسرائيلية مكثفة لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وصباح اليوم، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين باحات الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات جماعية ورددوا أغنيات بأصوات مرتفعة.

كما أقام مستوطنون احتفالات علنية بزفاف داخل ساحات الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وبالتوازي مع ذلك، جابت مسيرات استيطانية حي رأس العامود بالقدس المحتلة، ورافقتها موسيقى صاخبة وصلوات جماعية، في حين أغلقت قوات الاحتلال بعض الطرق ونصبت حواجز عند مداخل البلدة القديمة وباب المغاربة وسلوان، إضافة إلى اقتحامات في بلدات العيساوية والرام، حيث اندلع حريق في أحد المخازن نتيجة إطلاق قنابل الغاز.

دلالة النفخ بالبوق في الأقصى؟

وكان الباحث في شؤون القدس زياد أبحيص قد قال إن هذا الطقس (النفح بالبوق) يدلل على التفوق والسيادة، لذلك نفخ حاخام جيش الاحتلال شلومو غوريون بالبوق على جبال سيناء عند احتلالها عام 1956 وعند تلة المغاربة عند احتلال شرقي القدس عام 1967، ولذلك ينفخ المستوطنون بالبوق في “عيد الاستقلال” (النكبة) سنويا.

أما الأخطر من ذلك بنظر الباحث أبحيص في حديث سابق للجزيرة، هو أن “النفخ في البوق علامة بدء مرحلة جديدة من الزمن، فهو يفصل بين السنوات العبرية، وهو بداية يوم القيامة وبهذا يكون نفخ البوق في الأقصى بنظر جماعات الهيكل يفصل بين زمانين “زمان هويته الإسلامية الذي يتوهمون أنه انتهى وزمان تهويده الذي يظنون أنه بدأ”.

“تدنيس لحرمة الأقصى”

بدوره، أدان الأردن قيام مستوطنين إسرائيليين بالنفخ في بوق داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، معتبراً ذلك تدنيسا لحرمته.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية، أدانت بأشد العبارات، الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للمسجد الأقصى المبارك وقيامهم بممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف من ضمنها النفخ في البوق داخله، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال.

واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدا استفزازيا غير مقبول، محذرةً من عواقب استمرار هذه الانتهاكات.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وقيامهم بممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف من ضمنها النفخ في البوق داخله، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال؛… pic.twitter.com/cbwWRASXqB — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 25, 2025

وأكدت على أن “استمرارها بالصورة الممنهجة التي يقوم بها المتطرفون وبموافقة وتسهيل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس تعد مؤشرا خطيرا على مقامرات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة باستقرار وأمن المنطقة وتجاوزاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها”.

وشددت على أنه “لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى، وعلى رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين وبعض المسؤولين الإسرائيليين”.

واعتبرت التصرف “خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.