شاهد: مرشحة للكونغرس تحرق نسخة من القرآن وتتعهد بالقضاء على الإسلام في تكساس

أشعلت مرشحة الحزب الجمهوري لانتخابات الكونغرس في ولاية تكساس، فالنتينا غوميز، موجة غضب واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، عقب نشرها مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وهي تحرق نسخة من القرآن الكريم باستخدام قاذف لهب.

وكتبت غوميز على حسابها على إكس: “سأقضي على الإسلام في تكساس، فأعنّي أيها الرب. المسلمون يغتصبون ويقتلون في طريقهم للسيطرة على الدول المسيحية. ساعدني للوصول إلى الكونغرس حتى لا تضطروا أبدًا للخضوع لسلطتهم الغبية”.

وخلال الفيديو، ظهرت غوميز وهي تقول “إذا لم نوقف الإسلام مرة واحدة وإلى الأبد، فإن بناتكم سوف يتم اغتصابهن وسيتم قطع رؤوس أبنائكم”.

وأضافت “أمريكا دولة مسيحية، وبالتالي فإن الإرهابيين المسلمين يستطيعون الذهاب إلى أي من الدول الإسلامية الـ57.. سأقضي على الإسلام في تكساس.. فليساعدني الله”.

وأضافت: “الرب الوحيد الحقيقي هو إله إسرائيل”.

وطالبت غوميز أنصارها بدعم حملتها الانتخابية للوصول إلى الكونغرس، قائلة: “ساعدوني في الوصول إلى الكونغرس حتى لا تضطروا أبدا للخضوع لسلطتهم الحمقاء”.

ردود واسعة

وفي حين أشادت الجماعات اليمينية المتطرفة بغوميز أثار المقطع ردودا غاضبة من شخصيات دينية وسياسية وحقوقية، اعتبرته “تعصبا أعمى وتحريضا على الكراهية والعنف ضد الجالية المسلمة في الولايات المتحدة”.

وطالب ناشطون بفتح تحقيق رسمي حول الواقعة، محذرين من خطورة توظيف خطاب معادٍ للأديان في الحملات الانتخابية.