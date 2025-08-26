وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة في سوريا وسنواصل حماية الدروز

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل تمركزه في جبل الشيخ في سوريا والمنطقة العازلة، مشددا على أن “مهمة الجيش هي حماية سكان الجولان والجليل ومواصلة الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا“.

تأتي تصريحات كاتس في ظل توتر متصاعد على الحدود السورية الإسرائيلية، إذ قُتل شاب، اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتوغلت بأكثر من 30 آلية عسكرية نحو بلدة سويسة، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت شابًّا ثم أطلقت سراحه بعد ساعات.

كما أشارت سانا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل يوم أمس في مناطق متفرقة من ريفي دمشق والقنيطرة، واستولى على تل باط الوردة الواقع في سفح جبل الشيخ.

وأدانت دمشق بشدة التصعيد الإسرائيلي، معتبرة إياه “تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين”. وطالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل لوقف ما سمته “الممارسات العدوانية الإسرائيلية”.