أكثر من 120 نائبا أمريكيا يطالبون روبيو بإنهاء تعليق تأشيرات العلاج لأطفال غزة

طالب أكثر من 120 نائبا أمريكيا وزير الخارجية ماركو روبيو بالتراجع الفوري عن قرار تعليق منح التأشيرات الطبية الإنسانية للأطفال الجرحى في قطاع غزة، مؤكدين أن القرار يحرمهم من رعاية عاجلة ومنقذة للحياة.

تدقيق إسرائيلي شامل

وجاء في رسالة النواب أن هذا القرار “يفتقر إلى المبررات”، خاصة أن جميع الحالات الفلسطينية من غزة تخضع مسبقا لتدقيق أمني إسرائيلي شامل، يشمل التحقق من الهوية والفحص الأمني. وأكدوا أن الولايات المتحدة استقبلت سابقًا أطفالًا من القطاع للعلاج ولم تسجل أي حوادث أمنية.

ودعا النواب، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل نانسي بيلوسي وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب وإلهان عمر، إلى إعفاء الحالات الإنسانية العاجلة للأطفال من هذا التعليق، ووضع جدول زمني واضح لمراجعة الإجراءات.

المنع جاء استجابة لناشطة يمينية متطرفة

وفي 16 من أغسطس/آب الجاري، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أوقفت جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة إلى حين إجراء “مراجعة شاملة ودقيقة”، وذلك بعد أن قالت لورا لومر الناشطة المنتمية إلى اليمين المتطرف والحليفة للرئيس دونالد ترامب إن هناك لاجئين فلسطينيين يدخلون الولايات المتحدة.

وأصدرت الولايات المتحدة أكثر من 3800 تأشيرة زيارة من فئتي “بي 1″ و”بي 2” تتيح للأجانب تلقي العلاج في الولايات المتحدة وكذلك لحاملي وثائق سفر من السلطة الفلسطينية منذ بداية عام 2025، ويشمل هذا الرقم 640 تأشيرة صدرت في مايو/أيار الماضي.