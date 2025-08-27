سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

صاروخ من اليمن يوقف حركة مطار بن غوريون وإطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل

طائرة تقلع من مطار بن غوريون بعد توقف مؤقت للملاحة إثر سقوط صاروخ يمني قرب المطار في تل أبيب.
طائرة تقلع من مطار بن غوريون بعد توقف مؤقت للملاحة إثر سقوط صاروخ يمني قرب المطار (غيتي )
27/8/2025-|آخر تحديث: 10:57 AM (توقيت مكة)

بيّن موقع “فلايت رادار”، تعطل الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بتل أبيب جراء إطلاق صاروخ من اليمن، في حين دوت صفارات الإنذار في إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض، فجر اليوم الأربعاء، صاروخا أُطلق من اليمن، ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من قصفه أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

دوي صفارات الإنذار

وقال بيان للجيش الإسرائيلي “إثر انطلاق صفّارات الإنذار في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن”.

وكان جيش الاحتلال قد ذكر في وقت سابق أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية وقال إن “منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه”، بحسب ما ذكر.

آثار سقوط صاروخ يمني قرب مطار بن غوريون في تل أبيب ما تسبب بوقف الملاحة الجوية.
آثار صاروخ يمني قرب مطار بن غوريون تسبب في وقف الملاحة الجوية (غيتي)

هجوم إسرائيلي على اليمن

ويوم الأحد، أفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منشآت مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها محطة كهرباء حزيز الرئيسية، مما أسفر عن دوي انفجارين هزا المدينة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله في اليمن إن العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة شركة النفط في صنعاء.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله، بأن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 67 آخرين، وأن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم والبحث عن الضحايا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نحو 14 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم، وأطلقت ما يقارب 40 صاروخا باتجاه أهداف داخل اليمن.

جماعة أنصار الله خلال مظاهرة أسبوعية مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة في صنعاء (أسوشيتد برس)

“العجز الكامل عن الردع”

وأصدرت جماعة أنصار الله، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء، التي استهدفت منشآت مدنية بينها محطة كهرباء ومحطة لشركة النفط.

وأكدت جماعة أنصار الله في بيانها أن “هذا العدوان يأتي في محاولة بائسة لإرغام الشعب اليمني على التراجع عن دعم غزة والشعب الفلسطيني”.

وقال البيان “إن العدوان الصهيوني الذي يتمادى في ارتكاب جرائم الحرب بحثًا عن الصورة، يؤكد فشله الاستخباراتي وعجزه الكامل عن الردع، وقد لحقت كيانه ضربات يمنية تجاوزت منظومات الدفاع الجوي بمختلف قدراتها”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان