صاروخ من اليمن يوقف حركة مطار بن غوريون وإطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل

بيّن موقع “فلايت رادار”، تعطل الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بتل أبيب جراء إطلاق صاروخ من اليمن، في حين دوت صفارات الإنذار في إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض، فجر اليوم الأربعاء، صاروخا أُطلق من اليمن، ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من قصفه أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء.

دوي صفارات الإنذار

وقال بيان للجيش الإسرائيلي “إثر انطلاق صفّارات الإنذار في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن”.

وكان جيش الاحتلال قد ذكر في وقت سابق أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية وقال إن “منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه”، بحسب ما ذكر.

هجوم إسرائيلي على اليمن

ويوم الأحد، أفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منشآت مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها محطة كهرباء حزيز الرئيسية، مما أسفر عن دوي انفجارين هزا المدينة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله في اليمن إن العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة شركة النفط في صنعاء.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله، بأن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 67 آخرين، وأن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم والبحث عن الضحايا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نحو 14 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم، وأطلقت ما يقارب 40 صاروخا باتجاه أهداف داخل اليمن.

“العجز الكامل عن الردع”

وأصدرت جماعة أنصار الله، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء، التي استهدفت منشآت مدنية بينها محطة كهرباء ومحطة لشركة النفط.

وأكدت جماعة أنصار الله في بيانها أن “هذا العدوان يأتي في محاولة بائسة لإرغام الشعب اليمني على التراجع عن دعم غزة والشعب الفلسطيني”.

وقال البيان “إن العدوان الصهيوني الذي يتمادى في ارتكاب جرائم الحرب بحثًا عن الصورة، يؤكد فشله الاستخباراتي وعجزه الكامل عن الردع، وقد لحقت كيانه ضربات يمنية تجاوزت منظومات الدفاع الجوي بمختلف قدراتها”.