جيش الاحتلال: قضينا على “محمود الأسود” القيادي الأمني في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قتل محمود الأسود، الذي وصفه بأنه قائد منطقة غرب غزة في جهاز الأمن التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بغارة جوية بتاريخ 22 أغسطس/آب الجاري.

مزاعم الاحتلال

ووفق بيان الجيش، فإن الأسود كان يعد “شخصية محورية داخل الجناح العسكري لحماس، ومسؤولًا عن مجالات تقنية وميدانية اعتُبرت بالغة الأهمية في تطوير قدراتها”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن الجيش، زعمه أن الأسود مثّل “مصدر معرفة مهم، حيث ساهم في نقل خبرات وتخطيط عمليات سابقة”، مؤكدًا أن “تصفيته تشكل ضربة نوعية لقدرات حماس العسكرية”.

كما ذكر الجيش أن “العملية تمت بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة وتنسيق بين الأجهزة المختلفة، بما يندرج ضمن استراتيجية استهداف البنية القيادية والعسكرية لحماس”.

لا تعليق من حماس

ولم تصدر حركة حماس أي تعليق رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة الرواية الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة بيانات متكررة من جيش الاحتلال بشأن استهداف قادة حماس في القطاع، إلا أن السوابق أظهرت أن بعض هذه الإعلانات لم تكن دقيقة، إذ ظهر عدد من القادة الذين قيل إنهم قُتلوا في وقت لاحق.

وظهر بعضهم خلال عمليات تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

ويُثير الغياب المستمر لتأكيدات من جانب حماس حول هذه الادعاءات تساؤلات بشأن دقة رواية الاحتلال، خاصة في ظل الحرب الإعلامية الموازية للعمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.

ويركز جيش الاحتلال منذ بداية حربه على القطاع المستمرة منذ نحو سنتين على استهداف شخصيات يصفها بأنها “محورية” في البنية العسكرية والأمنية لحماس، في إطار ما يراه مسعى للقضاء على الحركة وإضعاف قدراتها المستقبلية على إدارة القطاع.