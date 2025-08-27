تبرعت بكليتها لوالدها.. عائلة الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة تروي تفاصيل لحظاتها الأخيرة (فيديو)

“كانت بارة بي وبوالدتها، وأخت وصديقة لجميع زملائها الصحفيين”.. بهذه الكلمات المؤثرة نعى رياض أبو دقة ابنته الشهيدة مريم التي استشهدت بمجزرة الصحفيين والمسعفين، الاثنين، أثناء تغطيتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.

وقال والدها للجزيرة مباشر، إن مريم كانت أكثر أبناءه قربا منه، لدرجة أنها تبرعت بكليتها له في ربيع عمرها، بعد إصابته بفشل كلوي قبل سنوات.

وبدموع فائضة، سرد تفاصيل ليلة استشهادها، قائلا: “أتتني وجلست لفترة طويلة جدا وهذا لا يحدث إلا قليلا، وودعتنا جميعا وكأنها شعرت أنها في أيامها الأخيرة”.

وبين رياض، أن ابنته مريم شعرت بقرب أجلها وهو ما دفعها لكتابة وصاياها للجميع بما فيهم ابنها غيث، مؤكدا أنه يشعر بالحزن الشديد على فراق ابنته مريم التي لا ذنب لها سوى أنها تنقل الصورة الحقيقية وتكشف جرائم الاحتلال.

وأشار إلى أن طفلها غيث البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، والذي سافر لخارج غزة خلال الحرب، هو من واساه بفقدان ابنته وشد من أزره، بالرغم من صعوبة وقع الحدث على نفسه كطفل فقد أمه ولم يودعها.

بدورها، لم تستطع شقيقتها ندى أن تتمالك نفسها، وهي تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في عمر مريم في موقع استشهادها، حيث أشارت لها بيدها ترحيبا قبل دقائق من مفارقتها الحياة بسبب وحشية الإحتلال.

وأوضحت أنها بعد الاستهداف بحثت عن شقيقتها في كل مكان ولم تجدها إلى أن وصلها نبأ استشهادها مع عدد من زملائها الصحفيين، مضيفةً: “حاولت أن أنعشها، ولكن فات الأوان، ثم وضعت يدي مكان إصابتها برقبتها ولم أجد إلا فتات العظام والجلد.. مريم كانت كل حياتي”.

وعملت مريم أبو دقة صحفية ومصورة ميدانية فلسطينية من خان يونس، لسنوات مع مؤسسات إعلامية محلية ودولية بينها “إندبندنت عربية” ووكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، وعُرفت بتغطيتها للحرب على غزة منذ بدايتها.

وأثار تجاهل اسمها في بيان لوكالة “أسوشيتد برس”، التي اكتفت بالإشارة إليها بوصفها “صحفية مستقلة عملت مع الوكالة” أثناء إعلانها مقتل صحفيين، انتقادات واسعة باعتبار ذلك إغفالًا لتضحياتها ودورها المهني.

واستشهدت مريم أبو دقة وعدد من زملائها الصحفيين في استهداف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي، الاثنين الماضي. ليرتفع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 245 صحفيا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.