ترامب يحذر من حرب عالمية (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، محذرا من عواقب وخيمة قد تنتج عن استمرار الصراع.

وأوضح ترامب خلال اجتماع مع وزراء إدارته “نريد نهاية. لدينا عقوبات اقتصادية.. الحرب بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تنتهي إلى حرب عالمية ولا نرغب في حدوث ذلك”.

حل دبلوماسي

وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع بقلق الصور المروعة التي تظهر آلاف الجثث من الجنود القتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل لتجنب تصاعد الأزمة إلى مستوى عالمي.

وأكد ترامب أن حكومته تسعى لعقد اجتماع مباشر بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن فرض العقوبات الاقتصادية سيكون أداة ضغط محتملة لإجبار روسيا على الالتزام بالهدنة.

زيلينسكي يدفع نحو محادثات مباشرة

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن تركيا أو دول خليجية أو دول أوروبية قد تستضيف أي محادثات مباشرة قد يجريها مع بوتين.

وأضاف أن أوكرانيا تعمل على تهيئة الظروف القصوى لإنهاء الحرب، مؤكدا على أهمية التنسيق مع شركائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لضمان ممارسة الضغط الكافي على روسيا.

وأشار زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة “يعتمد كل شيء على إرادة زعماء العالم فقط، وأهمهم الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على روسيا”، مضيفا أن موسكو لم تقدم سوى إشارات تفيد بتجنب المفاوضات الحقيقية، وأن فرض عقوبات قوية ورسوم جمركية وضغط دولي فعلي هو السبيل لتغيير ذلك.