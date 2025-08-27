رفض تسليمها لثلاجة الموتى.. مشهد تشبث أب بجثمان طفلته يهز المنصات (فيديو)

أظهر مقطع مصوّر من مستشفى في خان يونس جنوبي قطاع غزة والد الطفلة جوري (4 سنوات) وهو يحتضنها بشدة رافضا تسليمها إلى مسؤولي ثلاجة الموتى بعد استشهادها إثر غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب المدينة.

وأثار المقطع موجة واسعة من الحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكتبت إحداهن “طير من طيور الجنة الله يصبرك ويربط على قلبك يارب”.

وكتب آخر “أتمنى أن أمتلك قوى خارقة وأتمكن من إعادتها لك أشعر بالحزن الشديد من أجلك”.

وكتب ثالث “قلبي ينفطر على هذا الأب وعلى كل الآباء الذين فقدوا ما لا يتوقع أن يفقده أي شخص، سأحتضن ابنتي بشدة الليلة تخليدا لذكرى هذه الطفلة الجميلة”.

أبقاها في حضنه.. الطفلة جوري (4 سنوات) استشهدت إثر قصف إسرائيلي استهدف المواصي غرب خان يونس، ووالدها يرفض وضعها في ثلاجة الموتى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5Fnfy4UvCg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2025

63 ألف شهيد

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصل 76 شهيدا و298 جريحا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم شهداء تم انتشالهم من تحت الركام.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عدد الشهداء الإجمالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغ 62895 شهيدا و158927 إصابة.

كما أوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة من 18 مارس/ آذار حتى اليوم سجلت 11050 شهيدا و46886 إصابة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال عاجزة عن الوصول إلى عشرات الضحايا العالقين تحت أنقاض المباني أو في الطرقات.

شهداء لقمة العيش

وسجلت الوزارة خلال الساعات الماضية 18 شهيدا و106 إصابات في صفوف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء “لقمة العيش” إلى 2158 شهيدا وأكثر من 15843 إصابة.

كما أعلنت المستشفيات عن 10 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، لترتفع حصيلة الضحايا جراء الجوع إلى 313 وفاة، بينهم 119 طفلا.