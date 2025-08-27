شاهد: لحظة قصف الاحتلال بناية في الشيخ رضوان في غزة (فيديو)

وثق أحد سكان قطاع غزة لحظة تعرض بناية في مدينة غزة لقصف من الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.

ويظهر المقطع لحظة استهداف عمارة دردونة خلف بركة الشيخ رضوان شمال شرقي غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية ان عددا من الأشخاص أصيبوا نتيجة قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 76 شخصا على الأقل استشهدوا، فيما أصيب نحو 300 جراء أعمال القصف والاستهداف من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى استشهاد نحو 63 ألفا وإصابة أكثر من 159 ألف شخص جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.