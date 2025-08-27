على الهواء.. إعلامي إسرائيلي يدعو إلى قتل كل الصحفيين في غزة ويذكر الأسباب (فيديو)

دعا تسفي يحزقيلي الصحفي بقناة “أي-24” الإسرائيلية، إلى قتل من بقي من الصحفيين في قطاع غزة لأنهم يضرون بسمعة إسرائيل بنقل صور القتل والدمار والتجويع في قطاع غزة.

وقال يحزقيلي في مقابلة مع قناة “أي-24” التي يعمل بها، قامت القناة لاحقا ببثها على منصة إكس، إن “الرسالة من ضرب الصحفيين أو ما يطلق عليهم صحفيون، وهم رجال كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- هو إدراك إسرائيل لحجم الضرر الذي يتسبب فيه هؤلاء الذين نقلوا صور التجويع والصور التي أرادتها حماس وواصلوا درب يحيى السنوار“.

وتابع الصحفي الإسرائيلي، وهو مستوطن يعيش في الضفة الغربية المحتلة، قائلا “يمكن لنا أن نفكر بحجم الضرر الذي تسبب فيه هؤلاء الصحفيون على مدار عامين. رسموا صورة في الوعي لغزة تسببت في شرعنة حماس”.

وأضاف “هؤلاء الصحفيون يختبئون ويقيمون غرفا قيادية في المستشفيات ويعززون مصالح حماس، وهم رأس حربة الذراع العسكري لحماس”.

وأقر يحزقيلي بأن صورة إسرائيل في الرأي العام العالمي تغيرت، قائلا “إننا، كإسرائيل، غير موجودين للأسف في ساحة تصميم الوعي، لكن أن نأتي متأخرين خير من ألا نأتي”، مضيفا “للأسف ما زال هناك الكثير من هؤلاء الذين يضرون بسمعة إسرائيل ونحن للأسف لا نفلح في صد هجومهم”.

يذكر أن الصحفية والمصورة الكندية فاليري زينك أعلنت الاثنين استقالتها من عملها مع وكالة رويترز، قائلة إنها لا تستطيع مواصلة عملها مع الوكالة، الذي استمر 8 سنوات، “لقيامها بشكل ممنهج بتبرير وتمكين إسرائيل من قتل صحفيين في قطاع غزة”.

وأشارت فاليري إلى قتل إسرائيل 245 صحفيا في قطاع غزة الضيق، “بحيث فاق عدد ضحايا الحرب منهم في سنتين عدد الذين قُتلوا من الصحفيين في الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب في أفغانستان وكوريا ويوغسلافيا وأوكرانيا مجتمعة”.

واستشهد 5 صحفيين، الاثنين، بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة، بقصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 62 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 157 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومجاعة واسعة أعلنتها الأمم المتحدة.