عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى إيران.. وعراقجي يعلق

كشفت إيران، أنه لم يوجد اتفاق نهائي بعدُ بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين أعلنت الوكالة أن فريقا من مفتشيها عاد إلى إيران للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنّ عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني استئناف التعاون الكامل معها، مشيرا إلى أنّ العمل لا يزال جاريا لوضع إطار لذلك.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عراقجي قوله “لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية ويتمّ تبادل وجهات النظر”.

قال وزير الخارجية الإيراني إن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة وأضاف: لم يتم الموافقة بشكل نهائي على أي نص لاتفاقية بشأن إطار تعاون جديد بين #إيران والوكالة. pic.twitter.com/a3LnSmBbg8 — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) August 27, 2025

تغيير وقود مفاعل بوشهر

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي، قوله إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وقال إنه “لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مشيرا إلى أن “تغيير وقود مفاعل بوشهر النووي يجب أن يتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية”.

عودة المفتشين إلى إيران

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن فريقا من مفتشي الوكالة “عاد إلى إيران” للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية للمنشآت الإيرانية في يونيو/حزيران.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل بدءًا من 13 يونيو، وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية.

وأتت تصريحات غروسي في يوم عقدت فيه إيران ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في جنيف، مباحثات تسعى طهران من خلالها إلى تجنّب تفعيل الأوروبيين إعادة فرض عقوبات دولية عليها.

“القيام بالخيار الصحيح”

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي حضر المحادثات إن “الوقت حان” للبلدان الأوروبية الثلاثة “للقيام بالخيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة”.

وكان اجتماع الثلاثاء الثاني بين الدبلوماسيين الإيرانيين والأوروبيين منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، وأدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، ودفعت إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية.

وأكدت طهران أنها على استعداد للتعاون مع الوكالة “بشكل جديد”، مع أخذ مصالحها الأمنية في الاعتبار.