لابيد يكشف مفاجأة: تحدثت إلى شخصيات رفيعة من الوسطاء وهذا ما أكدوه لي

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتقاعس عن الرد على الوسطاء الدوليين في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال لابيد، في تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، إنه تحدث خلال الأيام الماضية مع شخصيات رفيعة المستوى من الوسطاء، فأكدوا له أنهم فوجئوا من موقف نتنياهو، إذ إن حماس وافقت على الشروط التي طرحها بنفسه، لكنه لم يقدم أي رد.

وأضاف “اتصلوا بي ليسألوني إذا كنت أعرف لماذا لم يرد عليهم”.

تأتي تصريحات لابيد في وقت يزداد فيه الضغط الدولي والإقليمي لإبرام اتفاق يوقف الحرب الدائرة في غزة منذ نحو سنتين.

ראש האופוזיציה @yairlapid טוען: "דיברתי בימים האחרונים עם הרמה הכי בכירה של המתווכות במו"מ והם אמרו 'אנחנו לא מבינים מה קרה, חמאס קיבל את התנאים שנתניהו הציב' – הם צלצלו לשאול אותי אם אני יודע למה הוא לא חוזר אליהם"#בוקר_טוב_ישראל | @efitriger pic.twitter.com/zEc84Xe06f — גלצ (@GLZRadio) August 27, 2025

لا تريد التوصل إلى اتفاق

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت أن إسرائيل لم تقدم أي رد رسمي حتى الآن، سواء بالقبول أو الرفض أو بطرح مقترح بديل.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن ما وافقت عليه حركة حماس الأسبوع الماضي يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا، مضيفًا “الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل لاتفاق”.

وشدد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، على أن الوسطاء، وخاصة قطر ومصر، يواصلون تواصلهم اليومي مع الأطراف، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل دفعها للتعاطي بجدية مع جهود الوساطة.

وأكد الأنصاري أن بلاده ملتزمة بمساعي التوصل إلى وقف الحرب، مع الترحيب بأي جهود دولية موازية.

وشدد على أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع، مؤكدًا أنه لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، وقال “لا نتعامل بجدية مع التصريحات الإعلامية لإسرائيل وننتظر ردا رسميا على المقترح”.