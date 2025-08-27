سياسة|الولايات المتحدة

ما سر الكدمة الزرقاء التي تظهر على يد ترامب من وقت لآخر؟

ظهر ترامب بكدمة زرقاء على يده عندما التقى برئيس كوريا الجنوبية
ظهر ترامب بكدمة زرقاء مؤخرا في البيت الأبيض (الفرنسية)
ظهرت كدمة زرقاء على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء قيامه بتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية، الاثنين، ولاحقا خلال لقائه في نفس اليوم مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وسبق أن ظهر ترامب مصابا بكدمات في يده اليمنى في عدة مناسبات، منذ أغسطس/آب من العام الماضي، حيث لاحظ المتابعون هذه الكدمات وتساءلوا عن سببها.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت إن هذه الكدمات ترجع إلى أن ترامب “يعمل باستمرار ويصافح الناس طوال اليوم كل يوم”.

وذكرت مجلة بيبول الأمريكية أن البيت الأبيض حاول تغطية شكل الكدمة الظاهرة على يد ترامب باستخدام أدوات التجميل، إلا أنها أصبحت واضحة مع تغيّر لون الجلد.

لاحظ المتابعون الكدمة الزرقاء على يد ترامب عندما التقى برئيس كوريا الجنوبية
لاحظ المتابعون كدمة زرقاء على يد ترامب عندما التقى رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

“قصور وريدي مزمن”

وفي تفسيرها لأسباب وجود كدمة على يد ترامب، ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن البيت الأبيض نشر في شهر يوليو/تموز الماضي رسالة من طبيب الرئيس، شون باربابيلا، قال فيها إن الكدمات “تتفق مع تهيّج بسيط في الأنسجة الرخوة بسبب المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين، الذي يتم تناوله ضمن نظام الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وكشفت الرسالة أن ترامب تم تشخيصه “بقصور وريدي مزمن”، وهو ما وصفه باربابيلا بأنه “حالة شائعة” لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما، مضيفا أن التحاليل أكدت عدم إصابة ترامب بتجلّط الأوردة أو أمراض القلب.

وتعد هذه الحالة مرضًا منتشرا يصيب حوالي 150 ألف مريض جديد سنويا، وفق المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة.

وأصبح ترامب في يناير/كانون الثاني أكبر رئيس سنًّا للولايات المتحدة يتم تنصيبه، عندما أدى اليمين الدستورية وهو في عمر يناهز 78 عاما، أي أكبر بخمسة أشهر تقريبا من الرئيس السابق جو بايدن عندما تولى منصبه.

