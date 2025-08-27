هآرتس: نتنياهو باع لترامب خطة القضاء السريع على حماس لكنه اصطدم بالواقع

كشفت مصادر مطلعة في واشنطن لصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسم الحرب في غزة خلال أسابيع قليلة، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخططه العسكرية، غير أن الصحيفة وصفت خطة نتنياهو بأنها “غير قابلة للتنفيذ” و”مبالغ فيها كعادته”.

وأضافت أن تل أبيب تسعى لإقناع ترامب بزيارة إسرائيل قبل وصوله إلى بريطانيا في 17 سبتمبر/أيلول، على أمل أن يكون قد تحقق “النصر” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

تباين داخل القيادة السياسية والعسكرية

ووفقًا لهآرتس، فإن نتنياهو عقد أمس اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لمناقشة خطة الهجوم على غزة. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الأركان إيال زامير يوثق كافة المشكلات والثغرات في الخطة، لتعطيل المخطط. في المقابل، يستغل وزراء اليمين المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، هذه الاجتماعات لتعزيز شعبيتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات الحاسمة يتخذها نتنياهو بشكل منفرد، ويظل المجلس الوزاري مجرد “ختم مطاطي” لقراراته.

تناقض حول رد المقاومة

ولفتت إلى أنه على عكس التفاؤل الذي أبداه نتنياهو، فإن الصور الاستخبارية التي عُرضت على الكابينت كانت متضاربة. ففي حين تزعم بعض التقارير وجود خشية لدى حماس من العملية الوشيكة، تؤكد تقارير أخرى أن “عزيمة مقاتلي المقاومة لم تتغير”، وأنهم يعتبرون المعركة “ناجحة ومهمة ويمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية”.

زامير يستخدم أسلوب نتنياهو

وكشف رئيس الأركان للقيادة السياسية خلال الاجتماع أن طلب نتنياهو تقصير مدة الاستعداد لاحتلال غزة “جميل على الورق، لكنه غير عملي ميدانيا”، وذلك بسبب النقص الحاد في القوى البشرية وتردي جاهزية الآليات.

وتضيف الصحيفة أن زامير يستخدم أسلوب نتنياهو نفسه في كسب الوقت، على أمل أن يتخلى ترامب عن الخطة ويقبل بالصفقة القطرية المطروحة.

“ليست سوى مناورة إعلامية”

وتشير هآرتس إلى أن الأطراف الإقليمية تنتظر أن يدرك ترامب أن خطة احتلال غزة “ليست سوى مناورة إعلامية ستجلب الخراب والدمار والموت”، ولن تؤدي إلى استسلام حماس.

وأشارت إلى أن الدوحة عبّرت عن استيائها من رفض إسرائيل مناقشة الصفقة المؤقتة المقترحة، مضيفة أنه تم نقل رسائل بهذا المعنى إلى فريق ترامب، لكن “لا يوجد من يصغي حتى الآن”.

وتوقعت هآرتس أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان جمودا، حيث سيتمدد الوقت دون أي تقدم، مع حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب.