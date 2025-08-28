الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة إثر تسلل طائرة مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار بمنطقة بني نتساريم في غلاف غزة “إثر تسلل طائرة مسيّرة معادية”.

وادّعى في بيانه أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن على مستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة.

وقال “بعد صفارات الإنذار التي أطلقت بسبب اختراق الطائرات المعادية في المجتمعات القريبة من قطاع غزة، تم اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، بنجاح من قبل سلاح الجو الإسرائيلي”.

צה"ל על האזעקות בגבול מצרים: יורט כטב"ם ששוגר מתימן@shirbitton_ — גלצ (@GLZRadio) August 28, 2025

هجمات على إسرائيل

ويوم أمس أوضح موقع “فلايت رادار” تعطل الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بتل أبيب جراء إطلاق صاروخ من اليمن، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية على اليمن

ويوم الأحد الماضي، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منشآت مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها محطة كهرباء حزيز الرئيسية، مما أسفر عن دوي انفجارين هزا المدينة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله في اليمن إن العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة شركة النفط في صنعاء.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله، بأن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 67 آخرين، وأن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم والبحث عن الضحايا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نحو 14 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم، وأطلقت ما يقارب 40 صاروخا باتجاه أهداف داخل اليمن.