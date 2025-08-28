بن غفير: هكذا ستنجح مهمتنا في غزة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه الوحيد في في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي يعتقد أنه لا ينبغي إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة أثناء القتال.

وأضاف الوزير اليميني المتطرف في تصريحات لإذاعة (103 إف أم) “من لا يترك مناطق عمل الجيش الإسرائيلي في غزة فقد جنى على نفسه، ويمكن للجيش العمل ضده بكل القوة وهو يثبت أنه في الواقع من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس“.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר (עוצמה יהודית) על פינוי האוכלוסייה בעזה במקומות בהם צה"ל פועל: "מי שלא מתפנה דמו בראשו, ואני חושב שצה"ל יכול וחייב לפעול ב-100% אש למי שלא מתפנה. מי שלא עוזב זה אחריות שלו, ומי שלא עוזב לדעתי מוכיח שהוא חמאסניק"@YinonMagal @YehoshuaYosi… — 103FM (@radio103fm) August 28, 2025

وزعم بن غفير “سننجح في مهمتنا في غزة إذا قمنا باحتلال الأراضي وشن عمل عسكري مكثف وإجلاء مليون شخص وتشجيع التهجير”.

השר איתמר בן גביר (עוצמה יהודית), השר לביטחון לאומי על מטרת מלחמה בעזה: "כשאתה מספח שטח, עושה כיבוש, עושה פעילות עצימה, מפנה מיליון אנשים ומעודד הגירה – אפשר לעשות את זה"@YinonMagal @YehoshuaYosi @itamarbengvir — 103FM (@radio103fm) August 28, 2025

وقبل عدة أيام، هاجم مستوطنون بن غفير أثناء توجهه إلى كنيس يهودي، بسبب استمراره في دعم استمرار الحرب على غزة، إذ وصفوا معارضته لصفقة تبادل الأسرى بأنه عار.

ومنذ مارس /أذار الماضي أغلق الاحتلال الإسرائيلي كافة المعابر ومنع دخول المساعدات والعلاج إلى قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.