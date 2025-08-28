سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

بن غفير: هكذا ستنجح مهمتنا في غزة

بن غفير يرفض مفاوضات الهدنة مع حماس
بن غفير يرفض مفاوضات الهدنة مع حماس (غيتي إيميجز)
Published On 28/8/2025
|
آخر تحديث: 03:52 PM (توقيت مكة)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه الوحيد في في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي يعتقد أنه لا ينبغي إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة أثناء القتال.

وأضاف الوزير اليميني المتطرف في تصريحات لإذاعة (103 إف أم) “من لا يترك مناطق عمل الجيش الإسرائيلي في غزة فقد جنى على نفسه، ويمكن للجيش العمل ضده بكل القوة وهو يثبت أنه في الواقع من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس“.

وزعم بن غفير “سننجح في مهمتنا في غزة إذا قمنا باحتلال الأراضي وشن عمل عسكري مكثف وإجلاء مليون شخص وتشجيع التهجير”.

وقبل عدة أيام، هاجم مستوطنون بن غفير أثناء توجهه إلى كنيس يهودي، بسبب استمراره في دعم استمرار الحرب على غزة، إذ وصفوا معارضته لصفقة تبادل الأسرى بأنه عار.

ومنذ مارس /أذار الماضي أغلق الاحتلال الإسرائيلي كافة المعابر ومنع دخول المساعدات والعلاج إلى قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان