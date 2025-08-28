تفاعل لافت مع اختيار “ميس ريتشل” ضمن الأعلى تأثيرا في العالم بسبب غزة (شاهد)

يمكنك الدفاع عن غزة أثناء الإبادة الجماعية، ومع ذلك تحقق النجاح في حياتك المهنية، هذا ما حدث للمؤثرة الشهيرة ميس ريتشل، إذ صنفتها مجلة أمريكية مرموقة ضمن الأعلى تأثيرًا في العالم بسبب مواقفها الداعمة لغزة.

مجلة رولينغ ستون، اعتبرت ميس ريتشل من أبرز المؤثرين عام 2025، واختارتها في المرتبة الثالثة ضمن عشرات الآلاف من صناع المحتوى في العالم.

وقالت المجلة مبررة اختيارها “لم يدافع أي صانع محتوى آخر عن رسالة قناته بقوة وجرأة مثل ميس ريتشل، إذ إنها أصبحت مركزا للحوار عن الأطفال الذين يعانون سواء في غزة، أو السودان، أو أوكرانيا، أو الكونغو“.

مجلة أمريكية مرموقة: ميس ريتشل ضمن الأعلى تأثيراً في العالم بسبب موقفها من غزة#هاشتاج pic.twitter.com/pDgGtvGLTu — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 27, 2025

وواصلت المجلة حديثها بأنه رغم محاولات انتقاد البعض لما تفعله ميس ريتشل، واصلت زيادة الوعي وجمع الأموال للأطفال الذين هم ضحايا العنف المنهجي في جميع أنحاء العالم، حيث أمضت العام في العيش دون انفصال عن الواقع الذي يعيشه متابعوها، وفق المجلة.

ميس ريتشل تحتفل

بدورها احتفلت ميس ريتشل بهذا الاختيار قائلة “تم اختياري كواحدة من أهم المبدعين طبقًا لمجلة رولينغ ستون هذا العام! هذا يعني لي الكثير شكرًا لكم”.

وأكدت في منشورها أنه يمكن الدفاع عن الناس أثناء الإبادة الجماعية وتحقيق النجاح في نفس الوقت، مضيفًة “من فضلكم ارفعوا أصواتكم”.

احتفالات دولية

وتداولت أبرز وسائل التواصل الاجتماعي ردود المتابعين على هذا الاختيار، حيث قال الحساب الشهير “HUMANS OF NEWYORK”: “هذا إهمال صحفي.. ميس ريتشل يجب أن تكون رقم 1”.

وقالت جوديت أنا المجرية “زرت صفحتها لأشاهد فيديوهات تدريب الأطفال، وبقيت من أجل مواقفها السياسة، وأنا وابنتي نعتز بكلماتها وأفعالها”.

وانتقد حساب باسم إيفا صمت العديد من المؤثرين اتجاه الإبادة في غزة “في هذه الأثناء التزمت المغنيتان اللتان يعشقهما الملايين تايلور سويفت وبيونسيه الصمت حيال هذه الإبادة الجماعية، لا كلمة، لا همسة، مجرد منشورات لا تنتهي عن الألبومات والشعر والمكياج والأزياء، والحملات والأصدقاء كل هذا بعد عامين من الإبادة”.

انتقادات طالت المجلة الأمريكية

في المقابل، اعترض بعض داعمي إسرائيل على اختيار المجلة لميس ريتشل، إذ قالت الإعلامية الإسرائيلية إيملي سريدر “هل تتذكرون عندما كانت المجلة تركز فقط على الموسيقى وليس دعم حماس لصانعي المحتوى مثل ميس ريتشل؟”.

ووصفت سامنثا ميس ريتشل بأنها جهادية، منتقدة اختيار المجلة لها ضمن قائمة المؤثرين عام 2025.

أما الناشط الإسرائيلي ألون ميزراح فقد انتقدهما وأشاد بميس ريتشل قائلا: “الصهيونية اندثرت ثقافيًّا، لكن لا يزال بعض الأغبياء المأجورين والمختلين عقليًّا ينشرون خطاباتها النفسية، والحكومة الأمريكية محاصرة في قبو نتنياهو، لكن البشرية تجاوزت ذلك وميس ريتشل أصبحت قدوة لنا جميعًا”.