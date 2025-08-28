“تنسيق مشترك لإنهاء الحرب”.. مصر وقطر تعلنان جديد مفاوضات غزة (شاهد)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن القاهرة والدوحة تعملان بالتنسيق مع واشنطن لوقف ما وصفه بـ”الإبادة” و”المجاعة الممنهجة” التي يشهدها قطاع غزة المحاصَر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مدينة العلمين شمالي مصر.

رفض مصري قاطع للتهجير

وشدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده ترفض “تهجير الشعب الفلسطيني تماما تحت أي ذريعة أو أي مسمى”.

كما أكد أن القاهرة مستمرة في جهودها لوقف المجاعة التي يعاني منها القطاع، معتبرا استخدام التجويع كسلاح ووسيلة للعقاب الجماعي “أمرا مرفوضا”.

ولفت عبدالعاطي إلى أن هناك “تعنتا إسرائيليا” في المفاوضات، لكنه أكد أن الجهود المصرية القطرية للتوصل إلى صفقة لن تنقطع.

وتوقع الوزير المصري تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى مصر، بعد أن بحث مع نظيره القطري سبل تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية.

قطر تنتظر ردود إسرائيلية

من جانبه، أشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الأيام الماضية شهدت عملاً مكثفًا للوصول إلى أرضية مشتركة للتوصل إلى اتفاق يشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقال “وصلنا إلى مرحلة ننتظر فيها ردودًا من الجانب الإسرائيلي”، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق “في أسرع وقت ممكن”.

الوضع في غزة “مخز”

ووصف رئيس الوزراء القطري الوضع في غزة بأنه “مخزٍ”، منتقدًا عدم وجود أي تحرك جدي من المجتمع الدولي.

وأضاف أن “التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة” تعبث بأمن المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف المجاعة والحرب.

كما أشاد بالعلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدا أنها تشهد “تطورًا ملحوظًا” و”روابط متينة”، مشيرًا إلى توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع قاعدة التعاون.