طالت مبنى الاتحاد الأوروبي.. روسيا تنفذ ثاني أضخم هجوم على أوكرانيا وزيلينسكي يعلق (فيديو)

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي للعاصمة كييف إلى 14 شخصا بينهم 3 أطفال.

وأطلقت روسيا 629 طائرة مسيّرة وصاروخا على أوكرانيا ليلة الخميس، في عدد هو الثاني من حيث الحجم في هجوم واحد منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أفادت القوات الجوية، وقد أدى الهجوم إلى وقوع قتلى وجرحى.

The warriors from the @DI_Ukraine struck a russian Project 21631 “Buyan-M” small missile ship in the Azov Sea. This ship is a carrier of “Kalibr” cruise missiles. pic.twitter.com/Vj3iJK4fbp — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2025

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن موسكو أطلقت 598 مسيّرة و31 صاروخا من بينها اثنان من طراز كينغال الفرط صوتي وتسعة صواريخ باليستية.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 38 وإلحاق أضرار ببنايات سكنية ومنشآت في عدة أحياء من المدينة.

“رد روسيا على الجهود الدبلوماسية”

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن روسيا شنت هجوما خلال الليل على كييف أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طفل.

وقال، إن الهجوم أظهر للعالم “رد روسيا على الدبلوماسية” وسط جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، في حين أحصى مسؤولون عددا كبيرا من المباني المتضررة بينها بنايات سكنية متعددة الطوابق.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس “روسيا تختار الصواريخ الباليستية بدلا من المفاوضات.. وتختار مواصلة إراقة الدماء بدلا من إنهاء الحرب”، وطالب بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

قتلى وأضرار جسيمة

وقال وزير الداخلية إيهور كليمنكو عبر تليغرام، إن طفلين من بين القتلى وإن عدد المصابين تجاوز العشرين، كما أعلن فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عن إصابة 22 بينهم ثلاثة أطفال.

وقال مسؤولون إن أضرارًا جسيمة لحقت بمبنيين سكنيين على ضفتي نهر دنيبرو، وإن بناية مؤلفة من خمسة طوابق في حي دارنيتسكي شرق المدينة تعرضت لتدمير جزئي، وإن فرق الإنقاذ تبحث عن محاصرين تحت الأنقاض.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن فرق الطوارئ تتعامل مع تبعات الهجمات في أكثر من عشرين موقعا في العاصمة، في وقت اندلعت فيه الحرائق، وأظهرت لقطات شققا مشتعلة في طوابق عليا من أبراج سكنية ودخانا يتصاعد من المباني.

I'm outraged by the missile and drone attack on Kyiv, killing men, women and children. And damaging our EU diplomatic mission. My thoughts go to our brave staff. Russia's strikes on Kyiv will only strengthen Europe's unity and Ukraine's defiance ↓ https://t.co/VzuBWIPxzH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

تضرر مبنى الاتحاد الأوروبي

من ناحية أخرى، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الهجوم الذي شنته روسيا على كييف بالطائرات المسيرة والصواريخ ألحق أضرارا بمبنى بعثة التكتل في المدينة.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس، أن موظفي البعثة سالمون، ودعت روسيا إلى وقف “هجماتها العشوائية على البنية التحتية المدنية والانخراط في المفاوضات من أجل سلام عادل ودائم”.

629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism. More than a dozen dead, including children. Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارتا كوس على منصة إكس “أندد بشدة بهذه الهجمات الوحشية، التي تُعد إشارة واضحة على رفض روسيا للسلام واختيارها للإرهاب”.

وأضافت “نعبر عن تضامننا الكامل مع موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي وأسرهم، ومع الأوكرانيين جميعهم الذين يعانون من هذا العدوان”.

Thank you for your support! https://t.co/AzZxDL08rx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

تدمير 102 مسيرة أوكرانية

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إنها استهدفت بصواريخ كينجال مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والقواعد الجوية العسكرية في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد أحبطت هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية، وتمكنت من تدمير 102 مسيرة خلال الليل.

President @ZelenskyyUa: Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed… pic.twitter.com/rEGgtDt0MR — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2025

وقالت الوزارة “أسقطنا مقاتلة أوكرانية من نوع “سو-27″ و192 مسيّرة لقوات كييف خلال الساعات الـ24 الماضية” وذكرت أن الطائرات المسيرة استهدفت ما لا يقل عن سبع مناطق.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، أنها أسقطت 563 طائرة مسيرة من أصل 598 و26 صاروخا من أصل 31 أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل.