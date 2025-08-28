حكومة غزة تكشف عن “خرائط مضللة” لتهجير سكان الشمال وحصيلة صادمة لشهداء القصف والتجويع (فيديو)

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينها طفلان. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 317 شهيدًا، من بينهم 121 طفلًا.

وتُظهر هذه الأرقام تصاعدًا خطيرًا، حيث تم تسجيل 39 وفاة منذ إعلان منظمة “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” (IPC) تصنيف المجاعة في القطاع يوم الجمعة الماضي.

كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 71 وإصابة 339 جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان إلى 62 ألفا و966 شهيدا و159 ألفا و266 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما استشهد 22 وأصيب 203 من منتظري المساعدات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 2180 شهيدا وأكثر من 16046 مصابا منذ بدء الحرب.

أضاءت انفجارات ضخمة سماء غزة فجرا مع تصاعد العملية العسكرية الإسرائيلية pic.twitter.com/mOGi7CwvBS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2025

محاولة التهجير عبر “خرائط مضللة”

ومن جانبه أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا صحفيًّا، اتهم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالترويج لـ”أكاذيب وادعاءات باطلة” ونشر “خرائط مضللة” لإجبار سكان مدينة غزة والشمال على الهجرة.

وذكر البيان أن مزاعم الاحتلال بوجود “مساحات شاسعة فارغة” في جنوب القطاع تتناقض مع الواقع الميداني، حيث تكتظ محافظات الجنوب والوسط بأكثر من مليون وربع مليون نازح يعيشون في ظروف قاسية.

وأضاف أن هذه المزاعم تمثل محاولة تضليل للرأي العام الدولي وتغطية على جريمة “التهجير القسري” الواسعة النطاق، التي تُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. كما حيا البيان صمود سكان غزة والشمال الذين يرفضون ترك أراضيهم رغم القصف والحصار.

تصعيد عسكري واستهداف المدنيين

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 51 مواطنا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشمل القصف الإسرائيلي مناطق متفرقة، حيث استُهدف منزل في سوق الذهب بالبلدة القديمة شرقي مدينة غزة، كما استشهد الأسير المحرر محمود يوسف أبو طه بغارة على وسط مدينة خان يونس. وشيع أهالي القطاع عددا من الشهداء في مجمع ناصر الطبي.

شهداء المساعدات

كما أكد مراسل الجزيرة مباشر وقوع مجزرة جديدة في شمال رفح، حيث استشهد 6 مواطنين وأصيب عدد آخر، بعد أن تم إطلاق النار على منتظري المساعدات في شارع الطينة.

وفي شمال القطاع، تجدد القصف الإسرائيلي، كما قامت قوات الاحتلال بنسف عدد من المباني. وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قصفا مدفعيا استهدف شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، واستشهد مواطن برصاص الاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر من محكمة العدل الدولية بوقفها.