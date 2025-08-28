شاهد: رشق الرئيس الأرجنتيني بالحجارة والزجاجات

تدخل أفراد الحرس الرئاسي في الأرجنتين لإنقاذ الرئيس خافيير ميلي بعد أن تعرض للرشق بالحجارة والزجاجات، يوم الأربعاء، خلال مشاركته في حملة دعائية لصالح حزبه.

وأظهرت لقطات ميلي بينما كان على متن سيارة خلال الجولة وسط أجواء متوترة، قبل أن تبدأ الفوضى ويبدأ محتجون في رشق الرئيس، وتمكن أفراد الحراسة من إبعاد الرئيس من موقع الحادث ونقله إلى سيارة أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إحدى مؤيدات الرئيس أصيبت نتيجة التدافع الذي أعقب الحادث، ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني على منصة “إكس” أن متظاهرين “هاجموا الموكب الذي كان يسير فيه رئيس الدولة بالحجارة. ولم يسقط أيّ جرحى”.

واتهم المتحدث أنصار الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015)، التي تخضع للإقامة الجبرية منذ يونيو/حزيران الماضي، بالتسبّب في الحادثة التي نسبها إلى “مؤيّدي السياسة السابقة القائمة على نهج كيرشنر وعلى العنف والتي لا يقبل بها سوى رجال الكهوف”.

ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها “ميلي خارج لوماس دي زامورا” وهو اسم الحيّ الذي كان فيه الرئيس، معربين عن استيائهم من فضيحة فساد مفترضة تطال شقيقته.

وكُشف النقاب عن هذه القضية بعد تسريب تسجيلات صوتية للمدير السابق للوكالة المعنية بذوي الإعاقات دييغو سبانيولو قال فيها إن كارينا ميلي كانت “تختلس أموالا مخصّصة للمعوّقين”.

وقبل الحادثة، قال ميلي من سيارته للصحفيين إن “كل ما قاله (سبانيولو) كذب. ونحن سنلاحقه أمام القضاء ونثبت أنه كذب”.