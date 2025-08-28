“نعتزم هز أركان إسرائيل”.. أهالي الأسرى يحتجون أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

تظاهر، صباح اليوم الخميس، عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في غزة، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، للمطالبة بإنهاء حرب غزة وإعادة جميع الأسرى.

وحمل أهالي الأسرى الإسرائيليين، لافتات تحمل صور الأسرى وصورا أخرى مجسمة لهم، وأخذ المحتجون يهتفون وبعضهم يقرع الطبول، واصطف آخرون على جانب الطريق.

“هزّ أركان الدولة”

وفي بيان شديد اللهجة، أعلنت عائلات الأسرى، مساء أمس، التوجه إلى مقر رئيس الوزراء في القدس يوم الأربعاء المقبل، إذ تُحمّل العائلات نتنياهو مسؤولية إنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وجاء في البيان الذي قدمه عدد من أهالي الأسرى قرب مقر إقامة نتنياهو، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، دعوة إلى تصعيد الاحتجاج في 3 سبتمبر/أيلول المقبل الذي يوافق يوم الأربعاء.

“الرسالة واضحة”

وذكرت هيئة البثّ، نقلا عن بيان لأهالي الأسرى قولهم “الرسالة واضحة.. العنوان الوحيد هو رئيس الحكومة.. بإرادته يمكن إعادة المخطوفين وإنهاء الحرب.. الشعب قال كلمته بأعداد غير مسبوقة وبدعم جماهيري واسع.. الآن المسؤولية تقع على عاتق نتنياهو”.

وأعلنت الناشطتان في الحراك، فيكي كوهين وعنات إنجريست، أن مئات الآلاف من المواطنين سينضمون يوم الأربعاء المقبل إلى المظاهرة أمام مقر نتنياهو، بالتزامن مع اقتراب مرور 700 يوم على بدء الحرب، بحسب هيئة البثّ.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى، نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لأسباب سياسية تتعلق بتفادي تفكيك ائتلاف حكومته مع تمسكه بالبقاء في الحكم، في وقت أبدت فيه حركة حماس مرارا مرونة في التفاوض.