مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن يكشف عن موقفه الحالي من تصدير الأسلحة لإسرائيل

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إنه حث عددا من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي إلى التصويت ضد تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف سوليفان في لقاء مع بودكاست “بولوارك”، أمس الأربعاء، أنه أبلغ أعضاء في الكونغرس خلال النقاشات بشأن قرارات متعلقة بوقف تصدير شحنات أسلحة إلى إسرائيل، أن الوضع الآن في قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي، يجعله يؤيد التصويت ضد تصدير أسلحة إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن سوليفان كان يشير إلى القرارات التي قدمها عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز لوقف تصدير أسلحة إلى إسرائيل في شهر يوليو/تموز الماضي، والتي رفضها المجلس.

لكن الصحيفة قالت إنه للمرة الأولى أيد أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس عن الحزب الديمقراطي القرار، بعد أن صوت 27 عضوا لصالح وقف تصدير الأسلحة.

وقالت “جيروزاليم بوست” إن الموقف الأخير لسوليفان يتعارض مع موقفه عندما كان يشغل منصبه كمستشار للأمن القومي في إدارة بايدن، إذ كان يقوم بحشد الأصوات ضد قرارات مماثلة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.