من النزهة إلى غرفة العمليات.. حجارة المستوطنين تكسر جمجمة “جود” وتسلبه طفولته (فيديو)

يعاني الطفل الفلسطيني جود شلبي (5 سنوات)، من تبعات كسر خطير في الجمجمة، جراء إصابته في اعتداء مستوطنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقبل نحو 10 أيام، كان جود، برفقة عائلته أثناء عودتهم من مدينة نابلس إلى طولكرم، حينما رشق مستوطنون سيارتهم بحجارة اخترقت النافذة الخلفية وأصابت رأسه مباشرة، مما تسبب في نزيف حاد وكسور خطيرة.

إصابة خطيرة

وقال بسام شلبي، والد الطفل جود، للجزيرة مباشر “كنا عائدين من نزهة عائلية، وعند مستوطنة (شافي شمرون) فوجئنا بمستوطنين يلقون الحجارة تجاه مركبتنا، حاولت الهرب بسرعة، لكننا اكتشفنا أن ابني جود أصيب في رأسه وبدأ ينزف بغزارة”.

وتابع “لم نتمكن من السيطرة على الدماء، فاتجهنا إلى المستشفى، وتم استدعاء أخصائية جراحة أعصاب وجمجمة، وتبين أن هناك كسرًا منخسفًا وأسفله الأوردة الرئيسية. الأطباء خشوا من تضرر الأوردة، فأُجِّلت العملية وخُيط الجرح مؤقتًا، ثم نُقل جود للعناية المكثفة”.

وأشار الأب بحسرة، إلى أن طفله جود يعيش الآن حرمانًا من اللعب والتعليم والحركة، بسبب خطورة إصابته، مؤكدًا أن الأطباء عبروا عن قلقهم من تعرضه لمضاعفات في المستقبل مثل اضطرابات في الكلام والجلطات الدماغية.

مواجهات وجها لوجه.. أهالي بلدة سعير شمال الخليل يتصدون بالحجارة لمجموعات المستوطنين الذين هاجموا القرية pic.twitter.com/LQzXEfh7dU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2025

جرائم المستوطنين

من جانبها، وصفت غدير دواس، والدة الطفل جود، لحظة الاعتداء بأنها “مرعبة لا تُنسى”، وقالت “الحادثة غيّرت حياتنا، وصرنا نخاف الخروج من المنزل، وحتى شقيقته الصغيرة لم تتجاوز الصدمة، كل ليلة تبكي وتقول (أخي راسك ينزف دم، ضربوه المستوطنين)”.

وأضافت الأم “جود حُرم من التعليم والحركة، وأنا عندما حملته ورأيته ينزف في كل مكان شعرت برعب لا يوصف”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.