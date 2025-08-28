نتنياهو عن الضربات في سوريا: استخدمنا القوة لأني أفهم مع من نتعامل (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه استخدم القوة في سوريا لأنه يفهم مع من يتعامل.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف ومع قيادات وأعضاء الكنيست من الطائفة في المجلس المحلي “جولس” في شمال إسرائيل.

وقال نتنياهو: “في ذروة الفظائع، عندما اتصل بي الشيخ موفق طريف وقال: ’استغاث اليهود خلال المحرقة ولم يأتِ أحد، يجب أن تأتي إسرائيل الآن‘”.

وأضاف أن حديث طريف كان بمثابة “نصل يخترق نياط القلب لأنه صحيح، ليس فقط من الناحية الواقعية، بل من الناحية الأخلاقية والإنسانية أيضا”.

وتابع نتنياهو: “هو صحيح أيضا بالنظر إلى العلاقة العميقة التي تربطنا معا لأننا إخوة، ألن تمد إسرائيل يدها لتنقذ إخوتها الدروز؟”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تحركت على الفور عندما أدركت حجم الكارثة، مضيفا: “لست جاهلا، أعرف من نواجه وماذا نواجه”.

وأشار إلى أنه قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب أن تأتي القوة أولا ثم السلام.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تركز على ثلاثة أمور حاليا: حماية الطائفة الدرزية ليس فقط في السويداء، وخلق منطقة منزوعة السلاح تمتد من هضبة الجولان وحتى جنوب دمشق بما يشمل السويداء، العمل على فتح ممر إنساني وتقديم كل ما هو مطلوب من مساعدات، مؤكدا أن هذه الأمور تجري على الأرض حاليا.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارات جوية استهدفت جنوب غرب ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر حكومي أن القصف قرب جبل المانع، جنوبي العاصمة دمشق، أسفر عن شهداء وإصابات وتدمير آليات.

وأوضح المصدر أن عناصر من الجيش عثروا قبل يومين على أجهزة تنصّت قرب جبل المانع، مضيفا أنه أثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بهبوط 4 مروحيات إسرائيلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في وقت متزامن مع القصف.