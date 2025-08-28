“هم أبناء حماس”.. تصريح صادم لسفير أمريكي سابق يبرر قتل أطفال غزة (شاهد)

سببّت تصريحات جاكوب ليو السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، صدمة وأثارت جدلاً واسعًا إثر تبريره قتل الأطفال في قطاع غزة.

تبرير قتل الأطفال

وقلل ليو في مقابلة مع مراسل مجلة (نيويوركر) الأمريكية، إسحاق شوتينر، من أعداد الضحايا المدنيين في القطاع، زاعمًا أن التقديرات مبالغ فيها، وأن الأطفال الذين قُتلوا “لم يكونوا يحتمون في أماكن”، بل كانوا “أبناء مقاتلي (حركة المقاومة الإسلامية) حماس“.

لم يتمالك المراسل شوتينر نفسه أمام هذا التصريح الصادم، وطلب من السفير التمهّل وإعادة ما قاله. وعندما كرر ليو جملته، سأله المراسل مباشرة “وماذا يترتب على ذلك إذًا؟”. أجاب ليو بأن “تحديد ما إذا كان الهدف عسكريًا مشروعًا أم لا، يعتمد على السكان الموجودين في الموقع”.

“في كثير من الحالات كانوا أبناء مقاتلي حــ ــمــ ــاس”.. السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل يبرر قـتـ ـل أطفال #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uYHXmoedHg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2025

ومع إصرار المراسل على أن كون الأطفال أبناء لمقاتلين لا يبرر قتلهم، أصر ليو على تبريره، موضحًا أنه “إذا كنت في مركز قيادة وتحكم، فهذه ليست مدرسة يلجأ إليها مدنيون أبرياء. أما إذا كنت قائدًا في حماس وأحضرت عائلتك إلى موقع عسكري فهذا أمر مختلف”.

غضب رواد مواقع التواصل

واستعرض برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، ردود فعل رواد منصات التواصل الاجتماعي على تصريحات “ليو” الصادمة.

واعتبر الصحفي “ألكس كولستون” أن السفير الأمريكي يبرر قتل نحو 19000 طفل في غزة تحت ذريعة أنهم أبناء لأعضاء في حركة حماس.

فيما وصفت “مارغريت تويت” تصريحات السفير بـ”المشينة” حيث صدقت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن حقوقه دون تمييز بغض النظر عن نشاط والديه ووضعهم.

وعبر حساب” دي سبيد واجون” عن أسفه ممن يزالون يدافعون عن بايدن وإدارته بينما يخرج في كل يوم من يقول كلاما أسوأ مما يمكن تخيّله.