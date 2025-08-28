هيئة البث: مسؤولون مصريون غاضبون من موقف إسرائيل حيال اتفاق غزة

أعرب مسؤولون مصريون عن خيبة أملهم الشديدة، وغضبهم، إزاء سلوك إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، جاء هذا الموقف المصري في أعقاب رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإيجابي على مقترح لاتفاق جزئي، وهو ما لم تتلقَّ القاهرة بشأنه أي رد رسمي من الجانب الإسرائيلي منذ ثمانية أيام، بحسب ما أكده الوسطاء.

“سلوك محيّر وغير مقبول”

ونقل مسؤولون مصريون لنظرائهم الإسرائيليين، قولهم “لقد مارسنا ضغوطًا كبيرة على حماس، ودفعناها للموافقة على 98% من مطالب نتنياهو، ومع ذلك لم نتلقَّ حتى الآن أي رد واضح”.

وأكّدوا “كل ما نسمعه من الإعلام أن نتنياهو يريد فجأة شيئًا آخر. هذا سلوك محيّر وغير مقبول”.

تحذير من ضياع الفرصة

وحذر المسؤولون من ضياع فرصة لإتمام اتفاق يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح ما لا يقل عن عشرة أسرى أحياء، متهمين إسرائيل بإدارة ظهرها لهذه الإمكانية.

وفي محاولة لفهم الموقف الإسرائيلي، زار وفد استخباري مصري إسرائيل، أمس الأربعاء، في إطار جهود الوساطة المستمرة لإبرام اتفاق شامل يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بحسب تقرير هيئة البث.

نتنياهو لا يردّ

وأمس، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه تحدث خلال الأيام الماضية مع شخصيات رفيعة المستوى من الوسطاء، فأكدوا له أنهم فوجئوا من موقف نتنياهو، إذ إن حماس وافقت على الشروط التي طرحها بنفسه، لكنه لم يقدم أي رد. وأضاف “اتصلوا بي ليسألوني عما إذا كنت أعرف لماذا لم يرد عليهم”.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت، الثلاثاء، أن إسرائيل لم تقدم أي رد رسمي حتى الآن، سواء بالقبول أو الرفض أو بطرح مقترح بديل.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن ما وافقت عليه حركة حماس الأسبوع الماضي يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا، مضيفًا “الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل لاتفاق”.

وقبل أيام، اتهمت حركة حماس، نتنياهو بإفشال جميع المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق، وأوضحت في بيان أنها أبدت موافقة على صفقة جزئية واستعدادا لصفقة شاملة، غير أن نتنياهو “يرفض كل الحلول المطروحة، مما يعرقل جهود الوسطاء ويزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم”.

وجاء بيان حماس، في أعقاب ما وصفته الحركة بـ”تصديق نتنياهو على خطة لاحتلال قطاع غزة بعد ساعات من موافقة الحركة على مقترح الوسطاء”، معتبرة أن هذا السلوك يعكس “إصرارا على عرقلة أي اتفاق محتمل”.