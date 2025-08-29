إيران تقابل التصعيد الأوروبي بخطة من ثلاث مراحل

أفادت وكالة فارس الإيرانية، الجمعة، بأن البرلمان الإيراني يناقش خطة من ثلاث مراحل للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وبروتوكولها الإضافي، وذلك ردا على ما وصفته بتفعيل آليات ضغط غربية ضد طهران.

ووفقا للخطة، سيتم تعليق جميع المفاوضات مع الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، وإنهاء التعاون الرقابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأوضح حاجي دليغاني، نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، أن هذه الخطة تأتي “ردا على تفعيل آلية التفعيل” من قبل أطراف أوروبية وأمريكية، مضيفا أن الخطة ستُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشتها والتصويت عليها.

وأضاف دليغاني: “سيتم وفقا لهذه الخطة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي وبروتوكولها الإضافي، إضافة إلى تعليق أي مفاوضات مع الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، وإنهاء التعاون الرقابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وبحسب وكالة فارس، تلزم الخطة المقترحة وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بتقديم تقرير للبرلمان حول تنفيذ بنودها خلال أسبوع من إقرارها.

يأتي ذلك بعدما اتفقت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا على إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم التزام إيران بتعهداتها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك تطبيقا لبنود قرار المجلس رقم 2231، ما أدى إلى تفعيل ما يُعرف بآلية العودة التلقائية للعقوبات.

وأوضحت البلدان الثلاثة أنها ستستثمر فترة الثلاثين يوما المقبلة لتعزيز الحوار مع إيران حول مقترح تمديد الاتفاق، أو الانخراط في أي مسار دبلوماسي جاد يهدف إلى استعادة امتثال إيران لالتزاماتها.

ونوهت الدول الأوروبية الثلاث إلى أنه إذا لم يصدر مجلس الأمن خلال مهلة الثلاثين يوما قرارا يتيح استمرار تعليق القرارات السابقة ضد إيران، فسيتم تلقائيا إعادة تفعيل ستة قرارات دولية سابقة، من ضمنها قرارات تتعلق بفرض العقوبات.