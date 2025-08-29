الصين توجه انتقادات حادة لأمريكا وترفض تعاملاتها مع تايوان (شاهد)

وجّهت وزارة الخارجية الصينية انتقادات حادة للولايات المتحدة، مطالبة إياها بالتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية وعن سياساتها التي تهدد الأمن الإقليمي.

رفض التبادلات بين واشنطن وتايبيه

وأكدت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، في بيان أن “تايوان جزء لا يتجزأ من الصين“، وشددت على رفضها لأي تبادلات رسمية بين واشنطن وتايبيه.

وحذرت الخارجية الصينية الولايات المتحدة من الاستمرار في دعم “استقلال تايوان“، وإثارة التوتر في مضيق تايوان.

وكانت الخارجية الصينية قالت في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس/آب الجاري بشأن غزو تايوان، إنها لن تسمح لأحد أو أي قوة بفصل تايوان عن الصين بأي شكل من الأشكال.

رفض نشر منظومات الصواريخ

كما شددت الصين على رفضها لقرار الولايات المتحدة نشر أنظمة صواريخ في الدول الآسيوية، معتبرة أن هذه الخطوة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتنظر الصين إلى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وديمقراطي على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت بإعادة التوحيد مع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، وتعترض تايوان بشدة على مطالبات الصين بالسيادة عليها.

وعلى الرغم من أن واشنطن هي المورد الرئيس للأسلحة والداعم الدولي لتايوان، إلا أن الولايات المتحدة، مثل معظم الدول، لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع الجزيرة.

الصين “التهديد الأساس” لأمريكا

في المقابل أكد سيناتوران أمريكيان، خلال زيارة إلى تايوان، أن الصين تشكل “التهديد الأساس” للولايات المتحدة، مشددين على التزام واشنطن بدعم تايبيه لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال السيناتور الأمريكي روجر ويكر إن “الصين الشيوعية هي التهديد الأساس للولايات المتحدة”، ذاكرا أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسة لضرورة تعزيز الإنفاق الدفاعي الأمريكي.

وأشاد ويكر بالديمقراطية في تايوان، وقال إنه “من غير المنطقي القول إن الاستقلال يمثل تهديدا عالميا”.

وأضاف أن تايوان “ديمقراطية صغيرة تستطيع تقديم مستقبل باهر لمواطنيها في مقابل دولة أكبر لديها نظام سلطوي عسكري”، كما أعرب عن تقدير بلاده لجهود تايوان في زيادة إنفاقها الدفاعي، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تريد لها النجاح عسكريا”.

” تقويض تايوان غير مقبول”

من جانبها، قالت السيناتورة الأمريكية ديب فيشر إنها أجرت “حوارا مثمرا” مع رئيس تايوان، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين “راسخة وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل”، وشددت على أن “محاولات الحزب الشيوعي الصيني تقويض تايوان غير مقبولة”.

وأضافت فيشر أن “تايوان أقوى تعني ولايات متحدة قوية والعكس صحيح”، داعية إلى تعميق التعاون بين البلدين، وأكدت أن الكونغرس الأمريكي سيواصل العمل على تمويل القدرات الدفاعية، بما يشمل تايوان، بهدف تعزيز الردع ضد أي تهديدات محتملة.

نووي إيران في مرحلة حرجة

على صعيد آخر، تطرقت الخارجية الصينية إلى قضايا دولية أخرى، مشيرة إلى أن القضية النووية الإيرانية تمر بمرحلة حرجة، ودعت إلى “السلام والحوار” كونهما السبيل الوحيد لإعادة هذه القضية إلى مسارها الصحيح.

حل الأزمة الأوكرانية

وفيما يخص الأزمة في أوكرانيا، أكدت الصين أن “الحوار والتفاوض” هما الحل الوحيد، داعية الأطراف المعنية جميعها إلى عدم التصعيد، والعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي.