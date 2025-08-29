ترامب يلغي الحماية الأمنية لكامالا هاريس قبل أيام من جولة كتابها

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الحماية الأمنية الخاصة التي كان جهاز الخدمة السرية يوفرها لنائبة الرئيس السابق ومنافسته الديمقراطية في انتخابات الرئاسة لعام 2024 كامالا هاريس، حسب ما أكد البيت الأبيض الجمعة.

وتنتهي الحماية الأمنية عادة بعد ستة أشهر من مغادرة نواب الرئيس لمنصبهم، لكن الرئيس السابق جو بايدن كان قد مدَّدها لهاريس حتى مطلع 2026 قبل انتهاء ولايته، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

وتستعد كامالا هاريس لإطلاق كتاب جديد بعنوان “107 أيام” يوثق حملتها الانتخابية ضد ترامب، وستبدأ جولة ترويجية للكتاب في 15 مدينة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وشكرت هاريس جهاز الخدمة السرية على جهوده واستمراره في حماية المسؤولين، مؤكدة تقديرها للمهنية والالتزام بالسلامة.

وكانت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لمدة 107 أيام بعد انسحاب بايدن في أعقاب مناظرة انتخابية خسرها أمام ترامب، الذي فاز بمنصب الرئيس الأمريكي في انتخابات 2024.

وتشير مصادر إلى أن ترامب أنهى أخيرا الحماية الأمنية لعدد من منتقديه، بينهم جون بولتون، وكذلك أبناء الرئيس السابق بايدن.

يُذكر أن هاريس لم تستبعد إمكانية الترشح مجددا للرئاسة في انتخابات 2028.