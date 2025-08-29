محتجون يلقون بطلاء أحمر على منزل رئيس الأركان الإسرائيلي.. ونتنياهو ولابيد يعلقان (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة أشخاص كان يشاركون في احتجاج أمام منزل رئيس الأركان إيال زامير، يوم الخميس، في راموت هشفيم، في منطقة الشارون، قرب مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب.

وألقى متظاهرون بدهان أحمر على الشارع ورشوا جدران المنازل بطلاء أحمر، في إشارة إلى ما أسموه “أنهار الدماء التي ستسفك إذا ما ذهبت إسرائيل نحو احتلال قطاع غزة“، بحسب “القناة 12”.

وكتب المتظاهرون على الشارع: “دم أبنائنا يُسفك هدرا”، كما هتفوا: “يكفي سفكا للدماء، هناك صفقة على الطاولة”.

وشارك في الاحتجاج ناشطون من حركة “نقف معا”، وجنود احتياط من منظمة “جنود من أجل المختطفين”.

إدانة

على المستوى الرسمي أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “تخريب منزل رئيس الأركان إيَال زامير من قبل ناشطي احتجاج متطرفين”.

وقال إن الجيش الإسرائيلي بقيادة زمير “يعمل بأخلاقية وبحزم من أجل حسم المعركة ضد حماس وإعادة جميع مخطوفينا، ويجب استنكار أي محاولة للمساس به وبقادته”.

ودعا نتنياهو “سلطات إنفاذ القانون إلى إنزال العقاب الكامل بمرتكبي هذا العمل الإجرامي”.

كما أدان وزير الدفاع يسرائيل كاتس “المتظاهرين العنيفين الذين شوّهوا منزل رئيس الأركان”، قائلا إن ما حدث “تجاوز لخط أحمر”.

وذكر كاتس أن رئيس الأركان “يصل الليل بالنهار من أجل حماية دولة إسرائيل”، داعيا “أجهزة إنفاذ القانون أن تستنفد الإجراءات القضائية بحق الجناة ومعاقبتهم بأقصى درجات الشدة”.

بدوره أدان زعيم المعارضة يائير لبيد ما قام به المحتجون أمام منزل رئيس الأركان، قائلا إنهم “قلة من المتطرفين الراديكاليين”.