وزيرة خارجية كولومبيا للجزيرة مباشر: لهذه الأسباب قطعنا العلاقات مع إسرائيل (فيديو)

دعت وزيرة خارجية كولومبيا روزا يولاندا فيلافيسينسيو المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل فك الحصار عن قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وقالت الوزيرة الكولومبية في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، إن بلادها قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل للضغط من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الوزيرة أن كولومبيا مارست ضغوطا دولية عبر “مجموعة لاهاي” من أجل حظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ومنع استخدامها في الحرب على قطاع غزة.

وأعربت الوزيرة عن رفض بلادها سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقالت وزيرة الخارجية الكولومبية إن بوغوتا قررت تعيين سفير في رام الله بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وأعربت عن مساندتها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بضمان العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدم إفلاتها من العقاب.

وأعربت الوزيرة عن قلق بلادها البالغ من محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، قائلة إن تهجير الفلسطينيين قسريا عبر ارتكاب المجازر يعد جريمة وعملا مخالفا للقانون الدولي.

كما أعربت عن رفض بلادها للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وأكدت وزيرة الخارجية الكولومبية أن بلادها ستواصل مساندة الشعب الفلسطيني عبر القنوات الدبلوماسية ومجموعة لاهاي.

وأشارت إلى أن بوغوتا بدأت في حشد الجهود في أمريكا اللاتينية لقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل من أجل الضغط عليها لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.