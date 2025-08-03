ارتفاع معدلات انتحار الجنود.. ظاهرة تقلق الجيش الإسرائيلي

كشفت تحقيقات أجراها الجيش الإسرائيلي، أخيرا، عن تزايد معدلات انتحار الجنود منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلص التحقيق إلى أن معظم حالات انتحار الجنود نجمت عن مشاهد صعبة تعرضوا لها خلال القتال، مما فرض حالة من القلق من توسع الظاهرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية التي نشرت نتائج التحقيق، اليوم الأحد، إن معظم حالات الانتحار الأخيرة وقعت بسبب ظروف مرتبطة بالقتال والتعامل مع الصعوبات الناتجة عن البقاء الطويل في مناطق قتال.

ووفقا للنتائج، فإنه منذ بداية عام 2025، انتحر 16 جنديا في الجيش الإسرائيلي جراء مشاهد قاسية تعرَّض لها الجنود وفقدان أصدقاء، والعجز عن استيعاب ما جرى.

العدد غير قليل

وأشارت هيئة البث إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى التحقيق في كل حالة انتحار، وشملت التحقيقات فحص الرسائل التي تركها الجنود ومحادثات مع بيئتهم القريبة.

وتعليقا على نتائج التحقيقات، قال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع لهيئة البث “معظم حالات انتحار الجنود حدثت بسبب ظروف الواقع المعقد نتيجة الحرب وتبعاتها”.

وأضاف المصدر العسكري “إنها تجارب نفسية صعبة، وهناك عدد غير قليل من الحالات. ضباط الصحة النفسية موجودون في الميدان. زدنا عدد اختصاصيي الصحة النفسية بـ200 لجنود الخدمة النظامية، وبـ600 لقوات الاحتياط”.

أربعة جنود الشهر الماضي

منذ بداية عام 2025، سُجلت 16 حالة انتحار بين جنود الاحتلال، بينهم 7 من قوات الاحتياط. وفي عام 2024، انتحر 21 جنديا، منهم 12 من الاحتياط، بينما انتحر 17 جنديا في عام 2023.

وانتحر 4 جنود احتياط في الشهر الماضي، بينهم اثنان انتحرا أثناء الخدمة، واثنان آخران انتحرا بعد إنهاء خدمة احتياط معقدة.

خوف من استفحال الظاهرة

وأضافت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن قلقه من هذه الأرقام. وقال مصدر عسكري رفيع “نحن نقدّر ونستعد لاحتمال توسّع ظاهرة الانتحار في صفوف جنود الخدمة النظامية والاحتياط”، مضيفا أنهم في الجيش قلقون مما يسمونه “واقعا مقلقا” يتمثل في ارتفاع عدد الجنود الذين انتحروا في العام الماضي وسابقه مقارنة بالسنوات السابقة.

مئات المصابين شهريا

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، إن مئات من المصابين نفسيا كل شهر يدخلون قسم إعادة التأهيل بالجيش الإسرائيلي، لأن كثيرا منهم يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة إثر مشاركتهم في حرب الإبادة على قطاع غزة.

وفي 15 يوليو/تموز الماضي، رفض متحدث الجيش الإسرائيلي إيفي دوفرين الكشف عن بيانات رسمية لحالات الانتحار بين الجنود منذ بداية العام الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 208 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.