“التهديدات لا تزال قائمة”.. إيران تشكل مجلسا للدفاع الوطني بعد الحرب مع إسرائيل

أعلنت إيران، اليوم الأحد، إنشاء مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأفاد التلفزيون بأن “المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع الوطني”.

ويأتي هذا الإعلان بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي مدة 12 يوما، وتخللتها ضربات لمنشآت نووية إيرانية. وردت طهران على إسرائيل بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن “المجلس الجديد سيرأسه رئيس الجمهورية الإسلامية، وسيضم قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية”.

وأوضح أن مجلس الدفاع “يدرس خطط الدفاع” و”يعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي”.

التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة

في هذا السياق، نقلت وسائل إعلام رسمية عن القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أمير حاتمي قوله إن “التهديدات من إسرائيل لا تزال قائمة”.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية (إرنا) عن حاتمي، قوله: “يجب اعتبار التهديد بنسبة 1% تهديدا بنسبة 100%. يجب ألا نقلل من شأن العدو ونعتبر تهديداته منتهية”، مضيفا أن قوة الصواريخ والطائرات المسيّرة للجمهورية الإسلامية “لا تزال جاهزة للعمليات”.

والشهر الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن بلاده ستضرب إيران مجددا إذا تعرضت للتهديد.

وشنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 13 يونيو الماضي، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية.

وخلال هذه الحرب، استهدفت إسرائيل “منشآت نووية وعسكرية خصوصا، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني”.

وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل واستهدفت أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، في قطر.

وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز بوسط البلاد.

وبعد 12 يوما من الحرب دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 24 يونيو الماضي، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص في إيران خلال هذه الحرب بحسب السلطات الإيرانية، وأبلغت إسرائيل من جانبها عن مقتل 28 شخصا.