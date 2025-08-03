الضفة الغربية تنتفض.. مسيرات حاشدة دعما لغزة ورفضا للتجويع (فيديو)

خرجت، اليوم الأحد، مسيرات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة مساندة لغزة وتنديدا بسياسة التجويع وبالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.

وذكرت منصات محلية فلسطينية أن مظاهرات خرجت في مدن وبلدات عدة، منها رام الله ونابلس والخليل وطولكرم وطوباس.

وجاءت هذه المظاهرات ضمن فعاليات “اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى”، ورفضا للإبادة الجماعية وجريمة التجويع وسياسات التهجير القسري، وللتصدي للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وشاركت فعاليات طوباس وأهاليها وأسرى محررون في وقفة تضامنية نصرة لغزة والأسرى، ورفع المشاركون في الوقفة عبارات منددة باستمرار جريمة الإبادة الجماعية والتجويع التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العُزل في قطاع غزة، وأخرى منددة باستمرار الحرب التي تقودها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.

وفي مدينتَي رام الله ونابلس، نُظمت وقفات إسنادا لغزة، وتنديدا بالتجويع الذي يمارسه الاحتلال ضد سكان قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر.

وفي مدينة طولكرم، نُظمت مظاهرات تضامنا مع الأسرى بسجون الاحتلال، وتنديدا بسياسة التجويع والإبادة المستمرة في غزة.

وقفة في مدينة طولكرم تضامنا مع الأسرى بسجون الاحتلال وتنديدا بسياسة التجويع والإبادة المستمرة بغزة.#غزه_تموت_جوعاً pic.twitter.com/8mEVqE8KdP — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) August 3, 2025

حرب إبادة

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على قطاع غزة خلّفت 60430 شهيدا، و148722 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة 1422 شهيدا معظمهم أطفال.

وبحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10800، بينهم 49 أسيرة، وأكثر من 450 طفلا، بينما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو 3630، وبلغ عدد من صنفتهم سلطات الاحتلال بـ”المقاتلين غير الشرعيين” أكثر من 2450.

واستُشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 75 أسيرا، تم الكشف عن هوياتهم والإعلان عنهم، من بينهم 46 شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.

يُذكر أن الاحتلال يحتجز جثث 72 أسيرا من بين الشهداء الذين أعلن استشهادهم منذ بدء حرب الإبادة، وهم من ضمن 83 شهيدا يواصل الاحتلال احتجاز جثثهم.