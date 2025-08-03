العصيان ضد الحرب.. عريضة إسرائيلية تدعو الجنود لرفض الأوامر في غزة

وقع نحو ألف فنان ومثقف إسرائيلي من موسيقيين وكتاب وممثلين وغيرهم، اليوم الأحد، “عريضة” طالبوا فيها بإنهاء الحرب في قطاع غزة، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة جميع الأسرى، و”استعادة القيم الإنسانية في اتخاذ القرارات وتنفيذ الأوامر”.

العريضة التي تحمل عنوان “أوقفوا الرعب في غزة”، أدانت ما وصفته بـ”الأحداث المروعة” التي تُنفذها الحكومة الإسرائيلية في غزة.

وكتب الموقعون: “على عكس قيمنا وإرادتنا، نجد أنفسنا متواطئين في الأفعال المروعة التي تنفذها حكومتنا في غزة: قتل الأطفال والمدنيين، وسياسات التجويع، والتهجير الجماعي، والتدمير العبثي لمدن بأكملها”.

وحضت العريضة الجنود الإسرائيليين على عصيان “الأوامر غير القانونية”، و”عدم ارتكاب جرائم حرب”، مؤكدة أن الصمت لم يعد خيارا أمام ما يحدث.

ومن بين الموقعين: المغنيان حافا ألبرشتاين وجيدي جوف، وفنان الجاز أفشاي كوهين، والكاتبان دافيد غروسمان وإتغار كيرت، وكاتب المسرحيات يهوشواع سوبول، والممثلة حنا لازلو، والمُحرّك دافيد بولونسكي، ومصمم الرقص أوهاد نهارين.

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية قائمة بأسماء الموقعين تضمنت 974 اسما، إضافة إلى 62 آخرين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومنذ بدئها حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، منذ بدء الحرب.

وخلفت حرب الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.