سياسة|أذربيجان

سفارة قطر بدمشق: دعم قطاع الكهرباء السوري بداية لسلسلة مشاريع تنموية

المبادرة القطرية تسهم في رفع القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء السورية إلى 1,200 ميغاواط (سانا)
المبادرة القطرية تسهم في رفع القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء السورية إلى 1,200 ميغاواط (سانا)
3/8/2025

أعلن القائم بأعمال السفارة القطرية في دمشق، خليفة عبد الله آل محمود، أن مبادرة دولة قطر لدعم قطاع الكهرباء السوري عبر تمويل مشروع ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا مرورا بتركيا، دخلت مرحلتها الثانية، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل مبادرة إنسانية واستراتيجية تهدف إلى تحسين حياة الشعب السوري وتعزيز الشراكات الإقليمية البنّاءة.

وأوضح آل محمود في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن المبادرة جاءت بتوجيهات مباشرة من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتعد بداية لسلسلة من المشاريع التنموية التي تعزز البنية التحتية الحيوية في سوريا خلال المستقبل القريب.

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صندوق قطر للتنمية

وأضاف أن الدعم القطري يتم خارج أي اعتبارات سياسية، ويعكس “التزام الدوحة بالأبعاد الإنسانية والأخوية تجاه الأشقاء في سوريا”، مشيرا إلى أن المشروع ينفذ بتمويل من صندوق قطر للتنمية ضمن إطار المبادرة الإنسانية–التنموية الاستراتيجية.

وأكد القائم بالأعمال أن المرحلة الثانية من المشروع بدأت فعليا أمس السبت، حيث وصل تدفق الغاز الأولي إلى 3.4 مليون متر مكعب يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى 6 ملايين متر مكعب يوميا.

رفع القدرة التشغيلية للكهرباء

ولفت إلى أن هذه الكميات ستسهم في رفع القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء السورية، بما يزيد إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نحو 1,200 ميغاواط إجمالا.

وفيما يتعلق بأثر المشروع على الحياة اليومية للسكان، توقع آل محمود أن يسهم الدعم القطري في رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية اليومية في المناطق المتضررة من 3–4 ساعات حاليا إلى نحو 10 ساعات يوميا، ما سيعزز الاستقرار المعيشي ويخفف من الأعباء اليومية على المواطنين.

وختم المسؤول القطري بالإشارة إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا جديدا من المبادرات التي تجمع بين الجوانب الإنسانية والتنموية، مؤكدا أن قطر ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري من خلال مشاريع تنموية نوعية تعيد الأمل وتدعم الاستقرار.

المصدر: وكالة الأنباء السورية

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